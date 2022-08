ČEKA NAS VELIKI HRVATSKI OBRAČUN?: Boksačka megazvijezda prozvala Hrgovića da prihvati meč s Babićem

Autor: Dnevno.hr/ I.L

Filip Hrgović slavio je ovu subotu protiv Kineza Zhanga i na takav način postao obavezni izazivač po IBF verziji. Iako su stručnjaci rekli da bi remi bio najpošteniji Hrgović je dobio meč na bodove.

Jedan od onih koji je rekao da je Hrgović zasluženo slavio je bio je njegov najveći kritičar, Alen Babić. Zanimljive riječi Hrgoviću je uputio Dilian Whyte, trenutno 4. boksač na rang listi i mentor Alena Babića.

Bio bi spektakl

Babić je velika zvijezda u Engleskoj zbog načina na koji se bori kao i zbog ponašanja van ringa. Meč njega i Hrgovića bio bi tako zanimljiv i Englezima ne samo nama.

Ipak, do meča će teško doći kada se uzme u obzir da Babić karijeru gradi sada u crusier kategoriji dok je Hrgović u razini iznad, superteškoj. U svakom slučaju dođe li do meča bio bi to pravi spektakl.