BRUTALNO NAPADNUT BIVŠI MIOČIĆEV MENADŽER: Pogođena cijela obitelj, nasrnuo je na svoje najbliže

Tužne vijesti dolaze iz SAD-a, iz Ohija, gdje je teško nastradao Jim Walter, dugogodišnji menadžer u mješovitim borilačkim vještinama, koji je tijekom karijere surađivao i sa Stipom Miočićem.

Walter je tijekom vikenda bio meta napada nožem, a za napad se tereti njegov brat koji je pod optužbom da je nasrnuo na svoje najbliže. U napadu su smrtno stradali Walterova majka i baka.

Tragedija se dogodila u gradiću Seven Hills, a nakon napada, i čovjek kojeg se tereti za ovo zlodjelo i poznati menadžer morali su primiti medicinsku skrb.

Nakon hospitalizacije, Jim Walter je u kritičnom stanju, ali stabilno. Traje borba za njegov oporavak u tužnoj priči koju je, među ostalima, približio i Ariel Helwani, poznati novinar koji prati zbivanja u mješovitim borilačkim vještinama, s puno iskustva u približavanju što se događa u UFC-u.

Long-time MMA manager Jim Walter (used to rep Stipe Miocic, Anthony Smith, Chris Weidman) was brutally attacked over the weekend by his brother.

