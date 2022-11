BRUTALNE SCENE U RINGU, BOKSAČ SE BORI ZA ŽIVOT: ‘Trebalo je to ranije prekinuti’, veliko upozorenje za sve

Težak meč u boksačkom ringu doveo je do drame koja se odvija oko 30-godišnjeg Kazahstanca Aidosa Yerbossynulyja, s borbom za život u bolnici.

Boksač je teško nastradao u susretu s Kubancem Davidom Morrellom, svjetskim prvakom u super srednjoj kategoriji u organizaciji WBC. Sve se zbivalo proteklog vikenda u američkom Minneapolisu, a teško ozlijeđeni Kazahstanac je nakon meča završio u bolnici. Stavljen je u induciranu komu.

Što se dogodilo? Po informacijama koje se vrte nakon meča, Yerbossynuly je odbijao predaju iako je bio u teškom stanju u ringu, poteklo je i dosta krvi nakon pretrpljenih udaraca, a ručnik u ring u znak predaje nije bacio niti njegov glavni trener.

Kako je donio ESPN, pomoćnik u ekipi nastradalog boksača bio je spreman za predaju, ali njegov glas nije bio dovoljan. “Već sam imao ručnik u ruci”, rekao je pomoćnik Emanuel Savoy.

“Aidos je htio nastaviti, a to je htio i njegov glavni trener Kanat Orakbajev. Pogledao je Aidosa i rekao je da je s njim sve u redu”, bile su Savoyeve riječi.

Na drugoj strani, u ekipi Kubanca Morrella, koji je slavio, stigla je reakcija Ronnieja Shieldsa iz njegovog stožera. “Trebalo je ranije prekinuti tu borbu”, donio je BoxingScene Shieldsove riječi. Htjeli su reakciju suca u ringu, ali ona nije došla.

Thoughts and prayers are with Aidos Yerbossynuly at this difficult and sobering time. pic.twitter.com/YflA2LSahf

— Boxing News (@BoxingNewsED) November 7, 2022