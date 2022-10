BORIO SE PROTIV HRVATA, A SADA JE UZ PUTINA: Nekad je bio anarho-komunist, sada je neo-fašist

Kao i u svakom ratu, tako i u ovom koji Rusija vodi protiv Ukrajine ljudi moraju birati stranu, a ponekada je to teško ako emocije znaju biti uz obje zaraćene strane.

Takvu dilemu ipak nema bivši američki MMA Borac Jeff Monson, koji već dugi niz godina živi u Rusiji i možemo reći kako se u potpunosti aklimatizirao na Putinov režim.

Ovaj 51-godišnjak ima dvojno američko-rusko državljanstvo, a javno je izrazio više puta podršku Vladimiru Putinu od početka agresije Rusije na Ukrajinu.

Monson je u Rusiji osnovao novu obitelj, u Americi su mu bivša žena i troje djece, dok s novom suprugom ima dvoje djece i ne dvoji na kojoj je strani u ovom sukobu.

Idem u rat

“Nadam se da me neće zvati i mislim da se svi tome nadaju. Ja želim da Rusija pobijedi u ovom sukobu čim je prije moguće. Volim Rusiju, napravila je puno za mene. Ovo je moja kuća, kuća moje djece, moje žene”, rekao je Monson i najavio:

“Ako svi kažemo ne, tko će onda braniti državu. Ako me pozovu, ići ću u rat”, rezolutan je bio bivši MMA borac te je zaključio:

“Ja sam već Rus i volim svoju zemlju, a moja sportska, politička i osobna budućnost je povezana s Rusijom. U Americi imam troje djece, ali moja žena i dvoje djece žive ovdje. Ne mislim da ću se ikada vratiti živjeti u Ameriku”, jasan je bio Monson.

‼️Actor Steven Seagal and athlete Jeff Monson congratulated Vladimir Putin on his anniversary They noted that Putin is one of the world's greatest leaders and one of the world's greatest presidents. #Putin pic.twitter.com/GRFF2BBSzC

Inače Jeff Monson se tijekom MMA karijere borio i protiv Hrvata Dražena Forgača i pokojnog Mare Peraka.

Od anarhista do fašista

Jeff Monson je zanimljiv lik, bio je jako slavljen u Americi, diplomirao je psihologiju, a u svojim mlađim danima politička uvjerenja su mu bila na lijevoj strani spektra kao anarho komunista.

No od kada je došao u Rusiju, uz pozitivnu naraciju za fašistoidan Putinov režim i uz njegovu predanost prenošenja propagande, Monson je u potpunosti došao na drug stranu političkog spektra prema neo fašizmu.

Former UFC title challenger Jeff Monson was once known for his radical left-wing views & labeled himself as an "anarcho-communist."

Now he is a willing propagandist for an authoritarian regime and sports neo-fascist pro-war tattoos.

The personification of horseshoe theory pic.twitter.com/sA47albelh

— Karim Zidan (@ZidanSports) September 28, 2022