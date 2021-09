BORAC NE BI S THOMPSONOM U SRBIJU: ‘Govori se da mrzim Srbe, ali to nema veze!’

Autor: I.K.

Protekli tjedan na hrvatskoj borilačkoj sceni bio je bogat događajima, a među njima, u Šibeniku je u prvom planu bila MMA priredba na kojoj su se sreli Argentinac s dugim hrvatskim stažem Francisco Barrio ‘Croata’ i crnogorski borac Vaso Bakočević. Slavio je ‘Croata’ koji je došao do pobjede gušenjem iskoristivši ranu ozljedu Crnogorca, a priredbu je obilježilo i puno tenzija u kojima je svoju ulogu imao i argentinski borac koji dugo živi u Hrvatskoj.

‘Croata’ se za tu svoju ulogu ispričao u objavi na Instagramu, a nekoliko dana nakon šibenske priredbe je u razgovoru za Fightroom dodatno razjasnio kako vidi sve što se zbivalo u Šibeniku.

Pritom se posebno osvrnuo na prozivanje da je nacionalist, što je čuo nakon svojeg susreta s Bakočevićem i tenzija na šibenskoj borilačkoj priredbi.

Odgovorio na optužbe

‘To što se priča o nacionalizmu, da ja mrzim Srbe ili da mrzim druge zemlje s Balkana, to nema veze. Ja sam Argentinac. Nisam korijenima Hrvat, moji nisu došli iz Hrvatske u Argentinu ’45., podrijetlom sam Španjolac i Talijan. Odrastao sam u Hrvatskoj, volim Hrvatsku i uvijek ću je voljeti, ali Argentinu volim isto kao i Hrvatsku’, rekao je ‘Croata’.









Ne bi s Thompsonom u Srbiju

‘Croata’ je uoči borbe s Bakočevićem odabrao pjesmu Marka Perkovića Thompsona za svoj ulazak, kazao je da je to radio i u Poljskoj, a u Šibeniku mu se činilo da je takav odabir pravi jer je, kako je kazao, Thompson iz Čavoglava, u Šibensko-kninskoj županiji. No, ‘Croata’ smatra da nije dobro što su neki borci iz Srbije ušli uz pjesme koje su podignule tenzije u Šibeniku, a kako bi dočarao zbog čega gleda tako, također se poslužio svojim primjerom s Thompsonom.

‘Meni to ne smeta ako ljudi ulaze s bilo kakvom pjesmom, ali ja ne bih ušao s Thompsonom u Srbiji pa mislim da ni oni ne bi trebali ući sa srpskom pjesmom u Hrvatskoj jer će ljudi poludjeti. To se i dogodilo, onda je došlo do vrijeđanja Vase i do stvari koje se ne bi trebale dogoditi u sportu. No, to je atmosfera, kao što je rekao Vaso, nije to balet, to se može dogoditi’, smatra ‘Croata’.

Cjelokupni razgovor argentinskog borca koji voli Hrvatsku za Fightroom možete pogledati – ovdje.