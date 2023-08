Boksački spektakl se ipak održava: Hrgović s istim protivnikom, važne vijesti za Hrvata

Autor: Ivan Lukač

Nakon što je Dillian Whyte pao na doping testu i tako u pitanje doveo održavanje boksačkog spektakla u Londonu ovoga vikenda. O mogućoj zamjeni puno se pričalo, ali sada je službeno potvrđena.

Hearn i Matchroom Boxing su putem društvenih mreža potvrdili vijest da priredba ipak ne propada, te da je Joshui pronađen zamjenski protivnik. Radi se o 39-godišnjem teškašu Robertu Heleniusu, inače bivšem sparing partneru Deontayja Wildera.

Helenius ima omjer od 32 pobjede i 4 poraza. Posljednji put se borio prije samo tri dana (5. kolovoza) kada je nokautirao Mikea Mielonena u tri runde. Prije toga se borio protiv Deontayja Wildera te je tu izgubio nokautom u prvoj rundi.





Dobre vijesti za Hrgovića

“Uzbuđen sam zbog borbe protiv Anthonyja Joshue 12. kolovoza,” rekao je Helenius. “Ja sam pravi Viking koji je spreman suočiti se sa svakim izazovom u trenutku. Ovo nije prilika koju sam namjeravao propustiti. Planiram to maksimalno iskoristiti!” rekao je novi izazivač.

BREAKING: Anthony Joshua will fight Robert Helenius on Saturday as a replacement for original opponent Dillian Whyte 🥊 pic.twitter.com/hbvnZgE4xA — Sky Sports News (@SkySportsNews) August 8, 2023

Važna je to vijest i za našeg boksača Filipa Hrgovića. Gledajući boksačke stručnjake upravo su Hrgović i njegov protivnik Demsey McKean bili najizgledniji kandidati da zamjene dopingiranog Whytea.









“Hrgović mu je jako težak protivnik te je to pravi test za njega ako se želi vratiti na najviše stepenice. To je puno bolji okršaj nego što je trebao biti s Whyteom i nadam se da će se ugovoriti, jer ako se to ne dogodi, nitko neće biti toliko zainteresiran za to” rekao je bivši prvak Carl Forch, ali za sada ništa od borbe Hrgovića i Joshue.