Boks ovaj spektakl čeka gotovo 50 godina: Ako se dogodi, Hrgović bi mogao ostati bez meča karijere

Autor: Dnevno.hr/ I.L

Francis Ngannou uzdrmao je svijet boksa u subotu. Unatoč porazu od Tysona Furya Kamerunac je pokazao vrhunski boks protiv jednog od najboljih svih vremena te itekako skrenuo pozornost na sebe.

Sve boksačke promocije rade na tome da se nekadašnji UFC-ov prvak bori za njih. On je i sam rekao da mu je cilj postati prvak svijeta u boksu iako trenutačno ima ugovor s MMA organizacijom PFL u kojoj teškaški prvak naš Ante Delija.





WBC-ov predsjednik Mauricio Sulaiman navodno je spreman uvrstiti Francisa Ngannoua ne deseto mjesto u poretku izazivača unutar teške kategorije. Veliki je broj boksača koji se žele boriti s njim. Jasno, Kamerunac je veliko ime i sa sobom donosi veliki novac, a nije ni sramota izgubiti od takvog borca.

Spektakl u najavi

Deontay Wilder već se neko vrijeme spominje kao potencijalni protivnik Francisa Ngannoua, a u igru sada uskače i Anthony Joshua. Iako su Eddie Hearn i Joshua prvotno kritizirali Furyja jer je pristao boksati protiv Ngannoua, sada su okrenuli ploču i Ngannou im predstavlja zanimljivu opciju.

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli Francis Ngannou (@francisngannou)









Nije to dobra vijest za našeg Filipa Hrgovića koji bi se baš s Joshuom trebao boriti za privremenu titulu IBF-a nakon meča Furya i Usika. Teško da će Joshua prihvatiti takva dva meča, a rezervna opcija je Šveđanin Otto Wallin, koji također čeka svoju priliku za napad na IBF-ov naslov s obzirom na to da je trenutno drugi izazivač za titulu te organizacije, koju drži Oleksandr Usik.

Ono što je problem da IBF-u nije u interesu organizirati takav meč jer nijedan od njih nije zvijezda na svjetskoj razini kao što su to Ngannou i Joshua. Upravo zbog toga Eddie Hearn priprema spektakl koji se čeka još od 1974.

Hearn vidi Afriku kao idealnu destinaciju za održavanje tog meča: ‘‘Možda bi to bio ‘Rumble in the Jungle 2‘‘. ‘‘The Rumble in the Jungle‘‘ naziv je kultnog boksačkog meča koji se 1974. godine održao u Zairu (danas DR Kongo). Muhammad Ali i George Foreman ukrstili su rukavice, a slavio je Ali nokautom u osmoj rundi. Ngannou je Kamerunac, a Joshua je porijeklom Nigerijac.

Podsjetimo, IBF je navodno odredio kako neće podržati revanš između Usyka i Furyja, a u slučaju da oni ipak ugovore revanš, IBF će uprazniti svoj tron. Tada bi se za titulu borio Filip Hrgović, ali dolazak Ngannuo u svijet boksa sve se promijenilo.