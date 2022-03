BIVŠI PRVAK PUCAO NA ČOVJEKA: Jezivo je zašto je to napravio

Nekadašnji UFC prvak u teškoj kategoriji Cain Velasquez uhićen je zbog pokušaja ubojstva u Kaliforniji ovaj ponedjeljak i trenutno se nalazi u zatvoru u Santa Clari.

Kako se doznaje Velasquez je pucao na dvije osobe u automobilu od kojih je jednu ranio, no ista se ne nalazi u životnoj opasnosti.

Pucnjava se dogodila u San Joseu, a policija je utvrdila kako je pucao baš Velasquez kojeg neće pustiti da se brani sa slobode uz kauciju.

Zlostavljali mu dijete

Kako se neslužbeni doznaje Cain je pucao na osobu koja je bila privedena prije nekoliko dana zbog zlostavljanja djeteta, a pretpostavlja se kako je dijete koje je bilo zlostavljano njegovo, a pohađalo je vrtić koji vodi majka zlostavljača.

Dvije osobe u autu na koje je puca Cain bile su izvjesni Eugen Goulart i njegov očuh, a Eugen je bio priveden prošli petak zbog zlostavljanja djeteta no bio je pušten na slobodu, te se pretpostavlja kako je Velasquez pucao na njega no ranio je njegovog očuha.

Svi u UFC svijetu su šokirani takvom situacijom, te navode kako Cain nikada nije bio nasilan:

“Cain je uvijek bio skroman tip. Nikad nisam vidio da je podigao glas, podivljao, nekog napao, ništa. Uopće nije ljutit tip”, izjavio je borac iz njegovog kluba.

Cain Velasquez bio je dva puta UFC prvak u teškoj kategoriji, a 2020. godine prešao je profesionalno hrvanje.

4/ Cain Velasquez was the suspect arrested yesterday in connection with this incident. He was booked into Santa Clara County main jail for attempted murder.

The motive and circumstances surrounding this incident are still under investigation at this time. pic.twitter.com/bBuuPQytNx

— San José Police Media Relations (@SJPD_PIO) March 1, 2022