‘Bilo je to u ku*cu od mene i stvarno nije bilo u redu’! Plazibat o potezu nakon meča

Naš borac Antoni Plazibat sinoć je doživio nokaut u borbi za privremeni pojas u teškoj kategoriji organizacije Glory, a bolji od njega bio je nizozemsko-nigerijski kikboksač Kevin Tariq Osaro.

Plazibat je, kako se kasnije ispostavilo rendgenskom snimkom, već od prve runde pretrpio lom podlaktica, a i u tkvom stanju stihao je do pete runde, u kojoj je bio nokautiran.

Antonio je još u meču uspio nokautirati suca na kraju prve runde, a isti je morao biti zamijenjen zbog snažnog udarca u glavu, kojeg je dobio kada je pokušao zaustaviti Plazibata nakon završetka runde. Scenu pogledajte OVDJE.

🥊 La radio de Plazibat est tombée et c’est, hélas, bel et bien une fracture du bras gauche. 🤕

e: 18pt;”>Ispričao se navijačima

Nakon poraza Antonio se nije pozdravio s navijačima i to je odlučio ispraviti preko svojeg Instagram storyja, na kojem je napisao:

“Nemojte zamjeriti što nisam izašao iz reda i što nisam stavio javiti se, slikati i ispoštovati vas. Bilo je to u kurcu od mene i stvarno nije bilo u redu”, piše Plazibat navijačima i dodaje:

Foto:Instagramscreenshot

“Stvarno nisam to namjerno napravio, ruka me strašno boljela pun kurac. Znao sam da je slomljena, čuo sam kako puca. Nije to sad bitno, ali eto, zbog toga sam bio u kurcu i izašao sam iz dvorane”, objasnio je svoje fizičko stanje nakon meča Antonio i još jednom se ispričao fanovima:

“Nemojte zamjeriti i oprostite, nije namjerno bilo. U krajnjem slučaju, ja sam prvi borac koji je nokautirao suca”, u duhovitom tonu zaključio je hrvatski borac.

It was a WILD night last night at #COLLISION5 in Rotterdam!

🇨🇩 Bokeme saw his teeth knocked out

🇭🇷 Plazibat suffered a broken arm

🇹🇷 Ozcaglayan suffered a broken hand

And referee Edward Strijkert took a right hand like a champ! 👊 pic.twitter.com/cS32vI1Hhi

— Alan Murphy 🌐 (@AlanMurphyMMA) June 18, 2023