BILI SU LJUBAVNI PAR, A SAD SU ZAJEDNO NA POSTOLJU! Kakva priča osvajača medalja za Hrvatsku!

Autor: P. V.

Matea Jelić i Toni Kanaet hrvatski su ponos četvrtog dana Igara! Zlato i bronca nalaze se na kontu Hrvatske u Tokiju i sad je pogled prema ljestvici daleko ljepši nego što je bio proteklih dana…

Ta 23-godišnja Kninjanka prva je Hrvatica koja se okitila zlatom, ali je i prva koja je uopće izborila finale taekwondo turnira.

“Prelijepo zvuči! San svakog sportaša! Najljepši osjećaj, svakako”, pričala je nakon osvojene medalje za HRT.

Bili su ljubavni par

Jednako sretan bio je i 25-godišnji Toni.

“Nakon onog nezgodnog poraza rekao sam si da idem jako do kraja i uspio sam”, poručio je iz Japana.

Ono što je zanimljivo, oni su bili – ljubavni par.

“Uglavnom on mene razbije na sparinzima. Često me udari, pa se ja malo naljutim i krenem još jače, pa me on još više pogodi i onda sam gotova, ali na kraju sam dobro. Jedanput mi je i slomio nos”, pričala je Matea za 24sata prije četiri godine, dok su bili par, ali i sparing partneri na treninzima u Marjanu.

“U Parizu smo bili na dan terorističkog napada. Bili smo u hotelu udaljenom neka 3-4 km, već smo spavali i nismo znali što se događa. Mama je poslala poruku da vidi je li sve u redu, tek sam onda na internetu vidiuo što se dogodilo – prisjetio se Toni najzanimljivije dogodovštine s putovanja.”, otkrio je Toni.









Itekako su povezani, a pamtit će i ovaj dan kad su oboje zablistali u zemlji izlazećeg sunca…