Bahato je bacio ponudu pred Hrgovića, sad se čeka odgovor Hrvata

Filip Hrgović se i dalje nalazi usred ‘dvorskih borbi’ u vrhunskom profesionalnom boksu, pri čemu su uz boksače u igri i milijuni koje u pregovorima o mečevima vrte promotori. Ovih dana, javio se i čovjek koji drži stvari u svojim rukama na najvećim boksačkim priredbama u Saudijskoj Arabiji, Turki Alalshikh, koji je pred najboljeg hrvatskog teškaša izašao s ponudom da se prvo bori na priredbi na kojoj će u glavnom meču večeri u akciji biti Anthony Joshua, a potom, pogled bi sezao prema susretu Hrgovića s Joshuom samim.

Ipak, prije toga je Joshua imati svoj nastup protiv Francisa Ngannoua, na priredbi koja je zakazana za 8. ožujka, a tu je utjecajni saudijski dužnosnik pred Hrgovića izašao s ponudom da iste večeri ide na nekog od šestorice protivnika, Daniela Duboisa, Martina Bakolea, Franka Sancheza, Jarrella Millera, Agita Kabayela ili Jareda Andersona. Riječ je o jakim imenima koja bi Hrgovića vodila prema potencijalnom izazovu protiv Joshue u slučaju da dobije.

Prije toga, puno ovisi o raspletu meča Joshua – Ngannou i o planovima koje će imati Hrgović za svoj prvi meč u 2024. godini. Podsjetimo, posljednji put je bio u akciji uoči Božića, kada je u saudijskom Rijadu na tamošnjoj velikoj priredbi pri kraju prošle godine lako svladao Australca Marka De Morija, koji nije bio dorastao protivnik.

His Excellency Turki Alalshikh has made a public offer to Filip Hrgovic to fight on the Anthony Joshua vs Francis Ngannou undercard on March 8th against one of – Daniel Dubois, Martin Bakole, Frank Sanchez, Jarrell Miller, Agit Kabayel, Jared Anderson. [@MMAFighting]

— Michael Benson (@MichaelBensonn) February 3, 2024