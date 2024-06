Babić ponovno provocira: ‘Ma uništit ću mu karijeru’

Autor: Ivan Lukač

Alen Babić priprema se za novu borbu. Nakon što je u ožujku se vratio u ring nakon godinu dana stanke pobjedom nad Steve Robinsnom. Pred njim je sada novi meč protiv velike nade britanskog boksa, Johnnyja Fishera (11-0, 10 KO).

Priredba je na rasporedu u subotu 6. srpnja, a mjesto događanja je Copper Box Arena u britanskom Middlesexu. “Savage” se trenutno nalazi u Dublinu gdje se priprema pod vodstvom svog sadašnjeg trenera Paschala Collinsa. Mediji od ovog meča očekuj pravi spektakl.

“Kada vidim njegovog oca i njega, osjećam da se boje. I trebaju se bojati, ja nisam tip koji će odlučiti pasti. Kada su to shvatili počeli su se bojati, mislim da su napravili veliku grešku. Ne shvaćaju koliko mi je ovo važno, ovo je moj život. On je velik tip, prirodna atleta no ja nikada nisam upoznao takvu vrstu boksača, a da posjeduje jak udarac” rekao je Babić mirnim tonom te nadodao: “Uništit ću mu karijeru, jednostavno ne ide se s faksa u boksački ring”.

Spreman je

“Moram pobijediti tipove poput Alena Babića, želim napredovati” proučio je Fisher. Njegov otac John Fisher organizirao je veliku akciju prodaje karata, naime oni su to odlučili raditi fizički. Fanovi mogu doći u njihov dom kako bi preuzeli karte, a to je jedinstvena prilika za britanske fanove kako bi ga upoznali.

Fisher je okružen toplotom svog doma i obitelji dok Babić ističe kako su mu samo potrebni krevet i toalet. Obojica ističu velike razlike između njih te obojica svoj način smatraju ispravnim i boljim.









“Imam samo dva kreveta, toalet i air fryer. Ja nikada nisam imao što on ima, oca koji me voli i pomaže mi. Pao sam u Poljskoj, znam kako je to. Oduzeo mi je godinu dana života, a to me sada pretvorilo u bolju osobu” zaključio je Babić.