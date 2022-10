BABIĆ NAJAVIO BORBU ZA POJAS PRVAKA SVIJETA: ‘Spreman sam umrijeti’

Alen Babić možda je dobio jednu od najvažnijih vijesti u svojoj karijeri, kada je u jednom intervjuu, jedan od najpoznatijih promotora na svijetu Eddie Hearn, izjavio kako ćese Alen Babić uskoro boriti za pojas prvaka svijeta.

Hrvatski boksač odmah je podijelio tu vijest na svojem Instagramu, a protivnik našem borcu trebao bi biti aktualni prvak svijeta po WBC verziji Kolumbijac Oscar Rivas.

Babić se trenutno bori u bridgerweight diviziji, koja je kategoriju ispod teškaša, a tu verziju jedno za sada priznaje WBC pa je Hearn objasnio kako će se borba zapravo “narediti”, kako bi se ta nova divizija održala.

Hearn Says Oscar Rivas – Alen Babic Will Be Ordered By The WBC https://t.co/wy8ofsC5ol

— East Side Boxing (@eastsideboxing) October 3, 2022