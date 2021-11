AUSTRALAC NAPRAVIO VELIKO IZNENAĐENJE: Bio je veliki autsajder, a onda je pokazao što može!

U borbi za titulu do 61,5 kilogram, dogodilo se iznenanđenje nad iznenađenjima.

Naime, autsajder George Kambosos Jr. pobijedio je Teofima Lopez te mu uzeo sve tri titule (WBA, WBO, IBF)!

Australac je dominirao cijelu borbu, iako je pobijedio tek nakon sudačke odluke.

Lopez je u meč ušao agresivno, mislio je da će prestrašiti Australca, no Kambosos se odlično prilagodio te s nekoliko dobrih udaraca ‘spustio’ Lopeza.

OH YES HE KAM.

George Kambosos Jr. shocks the boxing world with a split decision upset win over unified lightweight champion Teófimo López.

The Australian was a major underdog heading into Saturday’s fight.

🎥 @DAZNBoxing pic.twitter.com/HCWoWy7YWN









— The Athletic (@TheAthletic) November 28, 2021