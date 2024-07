Alen Babić u povratničkom meču karijere: ‘Ako preživi početnu oluju, mogla bi biti luda borba’

Vrlo zanimljiv subotnji sportski program, u kojem naši košarkaši igraju polufinale izlučnog turnira u Grčkom Pireju od 20 sati protiv Dominikanske Republike te uz dvije utakmice četvrtfinala Europskog prvenstva, nadopunit će i povratnički meč karijere Alena Babića, koji u subotu u Londonu izlazi u ring protiv Britanca Johnnyja Fishera.

Babić u ovom meču nije favorit, na vaganju je bio čak 11 kilograma lakši od svojeg protivnika, koji u karijeri za sebe ima 11 mečeva od kojih je deset završio nokautom. Babiću je ovo drugi meč ove godine, Savage je u ožujku prekidom u šestoj rundi nadjačao Stevea Robinsona, dok je Johnny posljednji meč imao u veljači kada u prvoj rundi nokautirao Dmytra Bezusa.

Večerašnja priredba održat će se u Copper Box Areni, koja će biti prekidana izravnim prijenosom četvrtfinalne nogometne utakmice s EP-a između Engleske i Švicarske, a meč Alen Babić – Johnny Fisher može se očekivati iza 22 sata.

INTENSE PENULTIMATE FACE-OFF 😬

🥊 Johnny Fisher 🆚 Alen Babic 🥊

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Bosh 🆚 Babic 🇭🇷

Who wins and how?

🎬 @MatchroomBoxing #FisherBabic | #BoxingFans pic.twitter.com/aYjstamkeP









— IFL TV (@IFLTV) July 4, 2024