Alen Babić poslao poruku bivšem treneru: ‘Mislite da sam gotov?’

Alen Babić puno toga velikoga napravio je u svojoj boksačkoj karijeri dok mu je u kutu bio Leonard Pijetraj, došao je čak i do mogućnosti napada na titulu, ali Lukasz Rozansky je pomeo našeg boksača u prvoj rundi, pogađate bez Pijetraja kao Babićevog trenera.

Od tada Babić se malo pritajio sa svojim internet objavama, u međuvremenu se i oženio, a cijelo je vrijeme pokušavao na nekakav način vratiti se bivšem treneru, no svi njegovi pokušaji bili su neuspješni.

Alen Babić je izgleda jako povrijedio Pijetraja što je prekinuo suradnju s njim prije ‘Savageovog’ meča karijere, a ignoriranje njegovih pokušaja od strane bivšeg trenera razljutilo je Babića, koji je o svemu progovorio za emisiju Ante Breke ‘Sport nedjeljom’.

Vratit ću se

“Šest mjeseci sam trčao za tim čovjekom. Sramotim se javno i privatno, šaljem poruke i pokušavam doći do njega, a on se nije u stanju javiti te ga više niti najmanje ne poštujem. Ne želim više ni pričati o njemu, ne interesira me. Sve što napravim dalje, napravit ću sam, definitivno ne s njim.

Lukasz Rozanski (15-0, 14 KO’s) drops Alen “The Savage” Babic (11-1) in the 1st and then jumps on him to force the TKO-1 stoppage win & the WBC Bridgerweight championship of the world in Rzeszow, Poland pic.twitter.com/7TZQ708Fgz

— Tim Boxeo (@TimBoxeo) April 22, 2023