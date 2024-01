Alen Babić opet raspalio po Filipu Hrgoviću: ‘Ponaša se kao Bog koji hoda zemljom’

Autor: Dnevno GIŠ

Nakon što je izgubio borbu za svjetsku titulu po WBC-u u bridger kategoriji od Poljaka Lukasza Rozanskog, Alen Babić malo se povukao iz medija, kako bi sabrao dojmove i krenuo u najavljeni povratak u ring.

Babić je prije borbe protiv Rozanskog iznenađujuće prekinuo suradnju s Leonardom Pijetrajem, do tog trenutka Alen je bio neporažen, a pokušao se pomiriti s njim u proteklih par mjeseci, no njegove poruke nisu sjela na plodno tlo pa je Babić nastavio dalje s Paschalom Collinsom.

Naš boksač sad je najavio povratak u ring u intervjuu za Seconds Out u kojem je govorio o boksačkim temama i Tysonu Furyju, Oleksandru Usiku, Francisu Ngannouu, ali naravno morao se dotaknuti i Filipa Hrgovića.

Uzdigao se u nebo

“Znaš što mislim o njemu, nemojte da počnem. One sekunde kad sam pao, on se uzdigao u nebo. Ponaša se kao Bog koji hoda zemljom, ali prije ili kasnije ljudi će vidjeti tko je on. Ponovno. To se dogodilo i ranije, a dogodit će se opet”, rekao je Babić, ali i dodao kao bi Hrgović mogao pobijediti Anthonyja Joshuu, ako do tog meča dođe:

“On je moj sunarodnjak, volio bih da pobijedi Joshuu i da postane prvak. Doista bih to volio, no ne znam hoće li do tog meča ikada doći. Ako se Hrgović bude borio protiv Joshue, vjerujem da će pobijediti.

Očekujem li da se borba održi? Vjerojatno ne. Vidjet ćemo, mislim da je veće pitanje hoće li se borba uopće dogoditi, a ne kako će završiti”, između ostaloga ispričao je Alen Babić.