Alen Babić najavio veliki povratak: ‘Cijela Hrvatska u jednom trenutku bila je protiv mene’

Autor: Dnevno GIŠ

Uz Filipa Hrgovića, koji još treba odgovoriti na izazov Daniela Duboisa, koji ga je prozvao za meč u Saudijskoj Arabiji već početkom ožujka, drugi naš boksač koji plijeni pažnju je Alen Babić.

Babić je prošao dosta teško razdoblje u svojem profesionalnom putu, nakon 11 pobjeda zadesio ga je težak nokaut u borbi za pojas u WBC bridger kategoriji, protiv Poljaka Rozanskog.

Alen je neko vrijeme lutao, pokušao se pomiriti sa starim trenerom Pijetrajem, a imao je očito i osjećaj kako su se svi okrenuli protiv njega, no sada je spreman na sve i jači nego ikad najavljuje povratak u ring.

Svi protiv njega

“To je bilo sranje. Bio sam izgubljen, sje*an i depresivan, ali sam naučio lekciju. Želim da ljudi izvuku lekciju iz mog slučaja. Danas sam tu kao da se ništa nije dogodilo. Cijela Hrvatska se okrenula protiv mene u jednom trenutku, moja ekipa Savage Army okrenula se protiv mene, ali sve dođe i prođe. Ništa to novo nije”, izjadao se Babić pa najavo povratak:

“Sad ćete vidjeti kakva sam zvijer. Ili ću pasti ili ću biti najbolji ikad. Vrijeme će pokazati. Ma boli me za kategoriju. Tim će odlučiti. Ja sam prošli put odlučio i izgubio sam, trener mi je pobjegao. Volim boks i želim biti šampion, vratio sam se i idemo dalje.

Imena protivnika me ne zanimaju. Ja ih neću birati, to će odsad raditi moj tim, ja neću birati rivali. Nekad nisam znao protivnika do dva dana prije meča i tad sam bio najbolji. Počeo sam već kamp, mislim da će taj Tommy Welch biti dobar obračun. Da vidimo hoće li ovaj tip zagristi. Nekoliko protivnika je već pobjeglo”, poručio je Alen Babić.