‘AKO TETOVIRAŠ PORUKU DA ME VOLIŠ, RAZMISLIT ĆU O REVANŠU!’ YouTuber svladao UFC prvaka!

Borbe između pjevača, youtubera, repera i raznih boraca postale su sve popularnije. Sve je krenulo borbom između Conora McGregora i Floyda Mayweathera, a cijela organizacija otišla je korak naprijed te su svoju priliku počeli dobivati youtuberi.

Jake Paul, popularni youtuber upisao je još jednu pobjedu i to protiv nekadašnjeg UFC-ova prvaka Tyronea Woodleyja. Woodley je u svojoj karijeri tri puta branio naslov prvaka, ali je na kraju poražen od youtubera.



Iako ga je uzdrmao tijekom borbe, Woodley na kraju nije pobijedio. Pobjedu je na bodove odnio Jake Paul.

Ovaj meč mnogi gledaju kao spektakl i glumu za gledatelje, a borci su radili sve kako bi nabrijali navijače uoči borbe. Woodley nije bio sretan porazom te je odmah tražio revanš protiv Paula, koji bi se trebao boriti protiv brata Tysona Furyja, Tommyja. To bi mu bio prvi, pravi, profesionalni meč.

“Osjećam da sam bio bolji, j*beš borbu Tommyja i Paula, dajte nama da se ponovno borimo”, poručio je Woodley nakon meča.

Jake Paul pak je odgovorio:

“Ako istetoviraš ‘Volim Jake Paula’ dat ću ti revanš!”

Woodley says he’ll get the tattoo “I love Jake Paul” in order to run back the fight, would you do it? pic.twitter.com/ygUJ9ftseU

— Mismatch (@MismatchSports) August 30, 2021