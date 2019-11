A BRATE MILI JESI PILA VIŠE: Zatvorite ga i bacite ključ!

Autor: Josip Valjan - Harambašić

Svi su ga voljeli a sada ga mrze. Pa treba pratiti trendove, zato je to tako. Notorni Conor McGregor ne uživa u mirovini kako znaju reći za mnoge sportaše. Ovaj notorni borac nikako da se pomiri s činjenicom da više nije glavna koka nesilica uvijek pragmatičnog, i do zla boga prevrtljivog predsjednika UFC-a, Dane Whitea. Bilo je lijepo dok je trajalo, a sada uživaj u whiskeyu!

Conor je uistinu darovit borac, no kola su krenula niz brdo onog trena kada je marketing stavio ispred strasti, nadovezao bi se najpoznatiji fiktivni lik Rocky Balboa.”Zaboravio si tko si”. Sreća je za Conora što su se kola razbila u stotine dijelova kojima Irac sada ne zna ni mjesto ni vrijeme, ali nisu prolila mlijeko koje je izmuzao od kravice zvane globalni auditorij željan spektakla.

McGregor je samim ulaskom u boksački ring utržio 30 milijuna dolara. Osim unaprijed navedenih honorara za borce, oni su inkasirali ukupno 350 miliona dolara. Mayweatheru je pripalo dodatnih 250 miliona, a McGregoru 100 miliona dolara. Novac je to od prodaje TV prava, ulaznica, reklama i raznih drugih stvari vezanih za meč. Nije Irac bio kruha gladan ni prije “The Money Fighta”, a džepove puni i zahvaljujući svome brendiranom whiskeyu – Proper No. 12 – u.

Otkada je rukavice objesio o klin, a oktagon zamijenio ekscesima i sudnicama, njegova ličnost kao da je opet ožednila za dobrim i zdravim mlijekom njegove omiljene kravice koju gle ironije, ponovno pokušava zaskočiti no ne ide mu najbolje.









Dana ima novog “ljubimca” iz daleke zemlje orlova, Khabiba Nurmagomedova, na kojega se usredotočila sva pozornost nakon odlaska bahatog Irca. I dok je travanj sljedeće godine konačnoslužbeno rezerviran za šakački i parteraški sastanak Khabiba s egzibicionistom Fergusonom, Irac najavljuje svoj veliki povratak u UFC u obliku pomno smišljenog plana koji je prenio poznati reporter ESPN-a Ariel Helwanij:

“On je otkrio plan da se želi boriti čak tri puta u idućoj godini”, izjavio je Helwani u emisiji “SportsCenter” ESPN-a te je dodao:

“A to nije napravio više od tri godine, tako da si je dao prilično zahtjevan zadatak. Vjeruje da, kada je aktivan i kada ga ništa ne ometa, onda neće više upadati u nevolje. Vrlo je fokusiran u ovom trenutku. Ljudi koji ga znaju mi govore da ga nitko jako dugo nije vidio ovako fokusiranog.”

“Mnogo ljudi iz borilačkog sporta mi to kažu… Da ide spavati rano, da se diže rano kako bi trenirao. Želi dokazati svima da su bili u krivu. I zato se želi boriti 18. siječnja. Dapače, htio se boriti i u prosincu, ali mu UFC tada nije dao priliku. I zato je htio meč odmah na početku iduće godine. Nakon Cerronea želi se okrenuti meču u proljeće ili ljeto i želi ili Jorgea Masvidala ili Natea Diaza”, otkriva Helwani i zaključuje:

“Možda je to razlog zašto će ovaj meč biti u velter kategoriji. Želi dokazati svima da se može nositi i s njima. A na kraju godine želi meč protiv Khabiba Nurmagomedova, ukoliko on i dalje tada bude prvak. I to u Moskvi. Želi ispraviti i taj dio. Želi pobijediti u dva meča, dobiti priliku za titulu i svima začepiti usta.”

Conor ima 31 godinu i sigurno je da još može trajati u svijetu slobodnih borbi, no pitanje je kakav je trag na njemu ostao od raskalašenog načina života. Svoje protivnike i izazivače je znao pobjeđivati već prije samog ulaska u oktagon, tako što bi im ušao u glavu, no protiv posljednja dva protivnika to mu nije pošlo za rukom. Florian i Khabib su bili jednostavno prečvrsti protivnici koje ne impresionira trash talk. Khabib se otvorio tek nedavno, a obožavatelj pokazuju veliki interes za njegov unutarnji, skriveni svijet, što marketingu UFC-a naravno odgovara. Još jedan miran dečko je prvak najeminentnije organizacije mješovitih borbi, a to je naš Miočić. U UFC-u očito pušu neki drugi vjetrovi, u ostalom da organizacija nije prilagodljiva ne bi preživjela do današnjih dana.

Koliko će se i hoće li se u tom novom poretku snaći nekoć obožavani, a danas pali princ McGregor, pitanje je i njegove sposobnosti prilagođavanja novim uvjetima (tržišta), na kojima je u ostalom, radom i talentom stekao slavu i bogatstvo. Njegovi potezi već su viđeni, kako u ringu, tako i u marketingu, a nove stvari u borilačkom svijetu, već su na pomolu i bez njega.