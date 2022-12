BORBA ZA DINAMO PRETVARA SE U ŠPIJUNSKI TRILER! Mamić je sve karte bacio na ovog čovjeka, samo ga on može spasiti gubitka vlasti

Autor: Andrija Kačić- Karlin

Pomalo je raritetna, nekako drugačija bila mostarska press konferencija Zdravka Mamića, bjegunca od hrvatskog pravosuđa koji još uvijek, a od toga niti ne bježi, drži obje ruke na Dinamu. Samo što su se sad baš unutar kluba pojavili pojedinci koji mu šibaju po dlanovima, koji ga žele maknuti, a jasno je i zašto. Dinamo je još uvijek tvornica novca, s bogatim igračkim kapitalom, broji se u desecima milijuna eura…

Mamićeva obraćanja predstavnicima sedme sile obično su bučna, teška, dugotrajna. Kad gle čuda, ova je bila relativno kratka, od nekih četrdesetak minuta. Zdravko Mamić imao je monolog koji je bio tih, snishodljiv, u nekim trenucima i zapomagajući, makar se nije libio istaknuti svog glavnog neprijatelja Krešimira Antolića. Uz sve opaske što je i u čemu tom čovjeku u životu pomogao. I to zacijelo jest tako, tko će ti okrenuti leđa nego onaj koji ti je blizak i kojeg si sam doveo u društvo. U konkretnom slučaju u klub, u Dinamo.

Antolić je u jednom trenutku preuzeo niti vodilje po Maksimiru, a za sebe je pridobio i klupskog predsjednika Mirka Barišića što je Mamića ne samo šokiralo, nego i sablaznilo. Pa smo svjedočili neuobičajenim molitvama Zdravka Mamića “prema gospodinu Barišiću”. Uzvikujući mu iz Mostara da je “zadnji trenutak da se predomisli i vrati na pravi put”.





Počinju igre ispod stola

Nije Mamić, to se dalo lako spoznati, neupućen da ne vidi gdje je problem. Grad Zagreb u “akciji stadion” inzistira na dokazima da se Dinamo odrekao utjecaja Mamića iz susjedne zemlje. S tim argumentom i ljudi bliski Mamiću počeli su se okretati od njega. Kako to već i inače ide u stvarnom životu. Antolić je “osvojio” dosadašnjeg najvećeg zagovornika i saveznika Mirka Barišića. Pa se sad u Dinamu stvorila nepodnošljiva situacija.

Opet, Mamić ima manevarski prostor da se pokuša izvući, to se zove “izvanredna Skupština”. Prebrojavanje glasova koji će uslijediti odrediti će smjer gdje će Dinamo ići. I tu nitko ne može biti siguran u svoju pobjedu, ni Krešimir Antolić ni Zdravko Mamić. Počinju igre ispod stola i iza zidova. Vidjeti ćemo – tko je jači taj kvači!

Da je dogorjelo do noktiju i kod Mamića potvrđuju i njegova imenovanja “pučista”, sve opet ljudi koje je on sam doveo u Dinamo i koji su u klubu zaradili veliki novac. Napose je tu mislio na vlasnika putničke agencije Ban Tours, Željka Markovića i nekadašnjeg radijskog reportera Ognjena Naglića. No, njih nije, poput Barišića, molio da se predomisle. Za njih je shvatio da su se davno i opasno odmetnuli, dočim bi se na Barišića moglo utjecati. Njih dvoje je u mislima izbacio, a Barišića bi zadržao, bez njega ne može.

S emotivnim riječima ”kako je Antolić zaveo Barišića”, čovjek iz Međugorja ostavio je prostor predsjedniku kluba da se predomisli. Kojeg je, usput da kažemo, nazvao i “svojim sentimentalnim ocem”. Hoće li taktička varijanta Zdravka Mamića uroditi plodom? O tome se mora izjasniti sam Barišić.

Borba za Dinamo sa svim svojim zakulisnim radnjama podsjeća na pravi špijunski triler. Zapravo je ovo samo uvod ispred zapleta. Još uvijek je na djelu samo diplomacija.

Jer, danas miran i tih čovjek, kratak u izlaganju Zdravko Mamić na kraju je ipak najavio i bitku na samom bojištu.









“Tešku artiljeriju ostavljamo za neki drugi put ako se ne budu poštovale ove odluke. Danas ćemo gospodski. Sutra je Badnjak, a prekosutra Božić.”

Eto, to je bila poruka iz Hercegovine. Ostalo će nam moći ispisati samo Robert Ludlum ili Ken Follet, velemajstori opisivanja diplomatsko-špijunski-ratnih književnih djela.