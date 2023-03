BORAC POGINUO U PROMETNOJ NESREĆI: Bio je potencijalni protivnik hrvatske zvijezde

Veliki šok zadesio je borilački svijet. 27-godišnji moldavski MMA borac Iuri Lapicus poginuo je u prometnoj nesreći do koje je došlo na talijanskim cestama.

Vijest su potvrdili mediji bliski borcu te ponajbolji kickboksač u povijesti Giorgio Petrosyan. Mladi Moldavac preminuo je na samom mjestu događaja. Izgubio je kontrolu nad svojim motociklom i sudario se s automobilom kojim je upravljala 69-godišnja žena. Tri dana je bio u komi, ali nažalost najvažniju borbu je izgubio.

Moldavac je bio zvijezda ONE Championshipa, borilačke promocije za koju nastupa i hrvatski borac Roberto Soldić od kojeg se očekuje da uskoro napadne titulu. Pričao se da bi baš njih dvojica uskoro mogli u ring.

Lapicus je u njoj bio bivši izazivač za titulu prvaka velter-kategorije. U napadu na pojas, na koji je pravo dobio s 14 pobjeda u nizu, izgubio je od Cristiana Leeja.

