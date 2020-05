BORAC KOJEG TYSON NIKADA NIJE POBIJEDIO SPREMAN NA RAT: ‘Ne bacajte bombe protiv mene’

Legendarni američki boksač Evander Holyfield iskoristio je priliku da “bocne” sunarodnjaka Mikea Tysona.

“Ukoliko on to želi, borba je moguća, rekao je Holyfield u razgovoru za BBC, te dodao:

“Ako ga ja pitam za borbu, ispalo bi da sam nasilnik što se želim boriti s likom kojeg sam dvaput pobijedio. Ako me udari, vratit ću mu. To je boks. Da sam s bratom u ringu i da me udari, vratio bih mu. Ako ne želite primati moje bombe, onda vam je bolje da ne bacate bombe protiv mene. Kada me vidite kako izgledam u ringu s 58 godina, zapitat ćete se kako je to moguće.

Swimming has always been a part of my training regimen during my boxing career and it still is today. Happy Memorial Day to everyone and God Bless🙏🏾 pic.twitter.com/Vp938bHyQM

