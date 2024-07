‘Bomba’ u Dinamu, na stolu ponuda od 10 milijuna eura: Hrvatska senzacija na izlaznim vratima

U redovima hrvatskog prvaka Dinama rade na pojačavanju momčadi za sljedeću sezonu. Dakako, bit će iz Maksimira i odlazaka pa je tako danas klub napustio branič Boško Šutalo koji je doveden prije dvije godine iz Atalante za četiri milijuna eura odštete. Njegov novi klub bit će Standard Liege kojeg vodi Ivan Leko.

A jedan od onih koji je privukao pozornost je definitivno Petar Sučić. Talijanski novinar Lorenzo Lepore tako je lansirao vijest da je interes za Sučićem pokazao novi talijanski prvoligaš Como.

Nadalje, navodi se kako je u Maksimir stigla ponuda teška deset milijuna eura i da su klubovi stupili u kontakt. Sada ostaje za vidjeti hoće li doći do realizacije posla.

EXCLUSIVE: #Como are interested in Petar Sučić of #DinamoZagreb.

They’ve made their first bid, a fee of 10 mln of euros.

Deal close to being agreed between clubs. pic.twitter.com/MUDTZeQivY

— Lorenzo Lepore  (@lorenzooleporee) July 8, 2024