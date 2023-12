‘Bomba’ na pomolu, hrvatski reprezentativac potpisuje za Partizan?

Dres Partizana ranije su od Hrvata nosili Danko Cvjetićanin i Ivo Nakić, ali jedan noviji hrvatski reprezentativac mogao bi se upisati na listu. Iako, naturalizirani Hrvat…

Naime, Jaleen Smith, 29-godišnji hrvatski košarkaški reprezentativac, nadomak je potpisa za Partizan, tvrdi njemački novinar Robert Heusel, a tu informaciju prenosi i Izraelac Arel Ginsber.

Da podsjetimo, dobio je hrvatsko državljanstvo na poziv izbornika Damira Mulaomerovića kao treći Amerikanac nakon Dontayea Drapera i Olivera Lafayettea, a igrao je na Eurobasketu 2022. i pretkvalifikacijama za EP 2025.

Taj naturalizirani Hrvat ljetos je stigao u euroligaša Virtus Bolognu iz berlinske Albe, no tamo nije dobio pravu priliku (5,3 koša za 11,7 minuta u prosjeku) i odlučio je potražiti novu priliku, koja bi trebala biti u Beogradu. Ta je informacija izazvala veliku pažnju srpskih medija.

Ali nije sve idealno. Naime potencijalni problem mogla bi predstavljati činjenica što mu je menadžer Miško Ražnatović, poznati srpski agent s kojim je Partizan u lošim odnosima nakon odlaska njegova igrača Yama Madara u Fenerbahče prošlo ljeto. Kad se vratio u Beograd kao gost, brutalno su ga izvrijeđali s tribina.

🚨🚨Breaking News – I can tell that Jaleen Smith signed with Partizan Belgrade!🚨🚨

The American guard will join Partizan after he left Virtus Bologna, deal is done and official announcement will come out very soon🤝💯









Partizna fans, what are your thoughts on the new addition? pic.twitter.com/MNjoY0ZijB

— Arel Ginsber (@ArelGinsber8) December 22, 2023