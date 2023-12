Bomba koju smo čekali, gazda boksa najavio: ‘Hrgović se bori protiv Joshue za svjetsku titulu’

Autor: Dnevno.hr/P.V.

Odličan posao u Rijadu za našeg Filipa Hrgovića. Otišao je po ekspresnu pobjedu, to je i ostvario, a sad mu se smiješi velika nagrada u karijeri. To je najavio i sam gazda…

Anthony Joshua u glavnoj borbi spektakularne Day of Reckoning priredbe također je slavio. Nakon svog vjerojatno najboljeg nastupa u posljednje četiri godine, mogao je biti prezadovoljan svime što je time dobio.

Isto tako otkrio je u razgovoru nakon meča kako ima puno opcija ispred sebe, ali da je on tip koji uvijek prije svega razmišlja o svjetskom tronu, o borbi za titule te da on toga ne može pobjeći.

Hrgović i Joshua u proljeće boksaju

Titula pred kojom se sad nalazi ona je svjetskog prvaka prema IBF-u, na čijoj će ljestvici zauzeti drugo mjesto. Da ponovimo, Oleksandr Usik i Tyson Fury potpisali su ugovor na dva meča, a IBF je najavio da će u slučaju revanša pobjedniku oduzeti svoj pojas te organizirati borbu svojih izazivača.

Broj 1 na IBF ljestvici je Filip Hrgović, broj 2 će nakon ovog meča biti Joshua. Sve je jasno, na proljeće bismo onda trebali gledati njihov okršaj. To je potvrdio i vlasnik Matchroom Boxinga, svojevrsni gazda europskog boksa te promotor Anthonyja Joshue, Eddie Hearn. Dobio je mikrofon odmah u ringu, gdje je otkrio i kako su neke glasine, koje su se pojavile posljednjih dana, bile točne.

“Anthony Joshua se vratio. Njegov trener i tim su mi to već najavili. Rekli su da uništava tipove na sparingu i vrlo jako udara. Uvjeren sam da je ovakav Anthony Joshua najbolji na svijetu. Bila je ovo savršena izvedba. Wallin je fenomenalan teškaš, a Joshua ga je uništio. Razbio mu je nos, razbio mu je tijelo, strašna izvedba. S ovakvim stanjem uma i ovim timom, mislim da je Joshua nepobjediv”, rekao je Hearn, nastavivši s temom Deontaya Wildera:

“Imali smo tešku odluku između borbe za titulu i borbe protiv Wildera. Ovaj tjedan smo potpisali za Wildera, on je danas izgubio. Možda je to blagoslov, jer Joshua je boksač za titule. Dogodit će se borba Hrgovića protiv Joshue za svjetsku titulu, a on će po treći puta postati svjetski prvak. Ovo je Joshua s osmijehom, Joshua koji uživa, a takav je najopasniji. 2024. će biti njegova godina i svi teškaši trebaju biti na oprezu.”









Teške riječi, teško možemo zamisliti što se može dogoditi, a da se Filip na kraju ne bori za titulu svjetskog prvaka. Eventualno neka ozljeda ili neki suludi potez vezan uz inače teško shvatljivu boksačku politiku.

Ono što je najbitnije je da je Filip dočekao svoj meč, no ne sumnjamo kako je i on ostao impresioniran onime što je Joshua napravio u ovom meču. Takav je uistinu nevjerojatno opasan, no znamo da je i Filip.

Proljeće se spominje, Filip je spreman, bit će to još jedan spektakl u hrvatskom sportu…









