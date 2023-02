BOMBA IZ PARIZA! Londonski gigant dolazi po Neymara

Neymar više izgleda nije poželjan u Parizu, mada to samo po sebi više i nije neka vijest, a sinoćnji poraz u Ligi prvaka od 1:0 na Parku prinčeva protiv Bayerna, samo je još više produbio jaz između Brazilca, PSG-a i navijača.

Pokušaj Saudijaca da brzinski naprave momčad za osvajanje Lige prvaka raspršila se treću godinu za redom, u Ligue 1 Marseille im puše za vratom, izgubili su zadnje četiri utakmice i sve se čini da od ljeta od trija Messi, Neymar i Mbappe, u Parizu ostati vjerojatno samo mladi Francuz.

Mbappe ima zapravo velike ovlasti u klubu, a neslaganje s Neymarom već ima svoju povijest pa je za očekivati da će Brazilac otići iz PSG-a na ljeto.

🚨 Chelsea owner Todd Boehly met Nasser Al-Khelaïfi on Tuesday in Paris to discuss, in particular, the case of Neymar and the conditions for his potential arrival in the Premier League next summer.#CFC

(@le_Parisien_PSG) pic.twitter.com/U7hbFXQW6x

— Chelsea Dodgers 🧢 (@TheBlueDodger) February 15, 2023