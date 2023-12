Bomba iz Maksimira: Veliki obrat u suđenju Zdravka Mamića, Dinamo iznenadio zahtjevom

Autor: Dnevno.hr/P.V.

Velika vijest sa suđenja Zdravka Mamića. Naime, proces protiv braće Mamić traje gotovo deset godina, a iz Dinama su sve to vrijeme govorili kako ne smatraju da su Mamići i ostali optuženici nanijeli štetu klubu pa nisu postavljali ni imovinskopravni zahtjev. No to se mijenja…

Naime, nastavlja se niz preokreta na suđenju braći Mamić i još petorici za izvlačenje najmanje 144 milijuna nekadašnjih kuna iz Dinama. Nakon što su optuženi Nikky Arthur Vuksan i Igor Krota priznali krivnju, “bomba” je ovoga puta stigla iz samog Dinama.





“Dinamo je postavio imovinskopravni zahtjev, što znači da će potraživati novac za koji je, kako se tereti, oštećen.”, piše Večernji.

U Dinamu promijenili mišljenje

Dakle, proces protiv braće Mamić traje gotovo deset godina, a iz Dinama su sve to vrijeme govorili kako ne smatraju da su Mamići i ostali optuženici nanijeli štetu klubu pa nisu postavljali ni imovinskopravni zahtjev.

Ako nema tog zahtjeva, novac se klubu ne vraća, kao što je bio slučaj u prvom procesu protiv Dinama, kada su Mamići pravomoćno proglašeni krivima.

Imovinskopravni zahtjev GNK Dinamo, odnosno Uprava društva, podnijeli su u odnosu na Zdravka Mamića, Damira Vrbanovića, Marija Mamića, Sandra Stipančića, Igora Krotu i Zorana Mamića.

Dakle, ukupno su to šestorica od sedmorice optuženih. Na popisu okrivljenika nedostaje još Nikky Arthur Vuksan.









U svakom slučaju, čini se da je sad svima jasno, ako prije nije bilo, da je Dinamo isklizio iz ruku Zdravka Mamića, ovo je definitivan dokaz. Osim nekog novog zaokreta, potencijalno, ništa nas više ne može iznenaditi…