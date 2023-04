BOMBA IZ LONDONA! Engleski velikan bacio oko na mladu zvijezdu Dinama

Kao bomba je odjeknulo kako je pretendent na ovogodišnji naslov u Premiershipu Arsenal, bacio oko na mladu zvijezdu Dinama, Martina Baturinu, kojeg bi željeli u svojim redovima od sljedeće sezone.

Izvor blizak klub to je izjavio za portal ‘The Gooner’ koji se bavi aktualnostima vezanima uz Arsenal, a mladog Baturinu uporedili su s Lukom Modrićem.

Kako navodi The Gooner trener Arsenala Mikel Arteta veliki obožavatelj 20-godišnjeg Hrvata, a vidi ga kao savršenu zamjenu za Granita Xhaku, koji lagano ulazi u godine.

Navodno je Arsenal pratio Dinamovog talenta posljednjih mjeseci, a Baturina ih je impresionirao protiv Hajduka, kada je postigao jedan gol i namjestio još jedan za viskoh 4:0 plavih.

🚨 Arsenal are tracking Dinamo Zagreb midfielder Martin Baturina, hailed as the next Luka Modric. Mikel Arteta is a keen admirer of the 20-year-old & sees him as the perfect cover for Granit Xhaka, with Zagreb likely to demand around £15m. [@GoonerFanzine] https://t.co/RY1H8z1A8m

— afcstuff (@afcstuff) April 7, 2023