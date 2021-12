‘NAJGORE ISKUSTVO U KARIJERI, SVAKI DAN PREŽIVLJAVANJE!’ Bolno iskustvo Hrvatice, evo što je prošla…

Autor: I.K.

Hrvatska reprezentacija nedavno je ostavila za sobom vrlo zahtjevan nastup na Svjetskom prvenstvu rukometašica u Španjolskoj. Za razliku od prosinca prošle godine, koji je bio sjajan zbog osvajanja europske bronce u Danskoj, posljednji mjesec 2021. donio je neočekivane probleme za momčad koju vodi izbornik Nenad Šoštarić.

Lani na EP-u Hrvatice su zaslužile nadimak Kraljice šoka, a nedavno u Španjolskoj, nije pretjerano to reći, one su bile šokirane, a razlog za to bio je koronavirus koji se probio u ekipu.

Hrvatska je u završnici prvog kruga ostala bez zaraženih Ćamile Mičijević, Dore Krsnik i Ivane Dežić, na vanjskim pozicijama je zbog toga bilo jako tanko, a takva situacija dovela je do toga da u drugom krugu nije bilo prave šanse za prolazak dalje. Pored toga, osim rezultatskog dijela priče, tu je bio i nagomilani stres zbog svega što se zbivalo u ekipi.

Kapetanica sve opisala

Kako je to izgledalo? Iz svoje perspektive, to je opisala hrvatska kapetanica Katarina Ježić, koja je nakon završetka nastupa na SP-u uzela malo predaha u Novom Vinodolskom, a na tom odmoru je u razgovoru za Novi list opisala što je reprezentacija prošla u Španjolskoj.

‘ To je bilo stvarno tako ružno iskustvo da ga ne mogu opisati, najgore u karijeri’, rekla je Ježić, dodajući da su se javljale misli tko će biti sljedeći i hoće li se uopće moći doći do posljednjeg nastupa na SP-u, a po glavi su se motala i pitanja je li netko drugi pio iz tvoje boce, tko je bio blizu, s kime je bilo grljenja… ‘Svaki dan je doslovno bio preživljavanje’, dodala je hrvatska kapetanica.

Svi planovi su propadali

U takvoj situaciji, bilo kakva priprema za svaku novu utakmicu na SP-u padala je u vodu. Bilo je to nemoguće izvesti.

‘Imali smo, recimo, isplanirani odlazak na trening, no ako se sazna da je netko pozitivan, mora se ostati cijeli dan u hotelu. Rezultate smo znali čekati doslovno do 10-ak minuta prije polaska na utakmicu’, približila je Ježić kako je to išlo, dodajući da se teško moglo razmišljati o igri i fokusirati na teren na pravi način. Dakako, patio je i rezultat.







Iskustva joj ne nedostaje

Koliku težinu imaju riječi poput onih koje je imala Ježić, a prije toga, o problemima tijekom SP-a pričao je i Nenad Šoštarić, govori iskustvo koje su i kapetanica i izbornik do sada prikupili u rukometu. U slučaju 29-godišnje hrvatske reprezentativke, to iskustvo ‘pod zastavom’ traje od 2011., a na svojem putu pamti i jedan raniji nastup na SP-u, prije 10 godina u Brazilu.

Ovo je bila škola za sve, a gledajući unatrag, Ježić kaže da joj je ostao žal što se možda nisu bolje štitile od virusa, uz riječi da se ‘moglo napraviti masu stvari da se spriječi ono što se dogodilo’.

Ta škola u Španjolskoj je rezultatski plaćena skupo, no možda će utjeha biti u tome što bi pouku mogli imati muški kolege, hrvatski reprezentativci koji se pripremaju za EP u Mađarskoj i Slovačkoj.