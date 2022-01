‘BOLJE BI VAM BILO DA VAM JE IZBORNIK BALIĆ!’ ‘Čudno mi je kako je izbornik birao igrače, a ove ignorirao…’

Autor: Andrija Kačić Karlin

„Meni vam je ovo sve skupa i smiješno i žalosno. Toliko volim rukomet, taj sport je moj život, ali na ovome Euru sve skupa je ispala jedna besmislenost i ogorčenost”, s tim riječima dočekao nas je nekad jedan, ako ne i najbolji rukometaš svijeta, danas trener i stručnjak par exellance. Bez obzira tko što mislio o njemu…

Veselin Vujović!

„Čitam da je na Euru zbog covida spriječeno čak 130 igrača da nastupi. Pa, što je to nego cirkus. Prvo, to nisu regularni uvjeti, a i pitanje je igramo li se svi skupa sa zdravljem igrača, trenera, popratnog osoblja. Na kraju će ispasti sve ono u stilu, pa ipak smo odigrali prvenstvo, bilo je zanimljivo. Meni baš i nije„ nastaviti će Vujović u svom stilu. Bez dlake na jeziku.

Balić izbornik

I dalje ostaje pri tvrdnji da prvenstva nije ni trebalo biti…

„Rekao sam to već, i opet ću. Najpoštenije je bilo odgoditi prvenstvo. Odgodile su se i Olimpijske igre, a odgoditi jedno natjecanje u rukometu ne bi bio smak svijeta. Nema ozbiljnih priprema ni prijateljskih utakmica, dosta je zaraženih igrača, a posebno mi smeta taj novi propis da već nakon pet dana karantene možeš igrati. A sjećam se prijašnjih savjeta nadležnih da svi koji su preboljeli covid-19 ne smiju barem mjesec dana imati velike fizičke napore”, kazao je Vujović.

A onda je i povisio ton:

„A Karabatić, pozitivan kao dupli plus uredno i redovito igra. Pa, što je to„?

Hrvatsku je nekako zaraza najviše prošarala, naravno da je to utjecalo na izvedbe i dojam. Kako biste vi ocijenili Hrvatsku?

„Lako je to objasniti, Hrvatska je neviđeno, nezapamćeno oscilirala. Bila je u ponoru, na dnu, u sljedećoj utakmici na vrhuncu, pa je opet pala dolje, pa se digla. Tolike silne promjene morale su utjecati na sistem igre, na nade i ambicije, ma na sve. Osobno, meni je i prije prvenstva već bio čudan izbor igrača. Znam da se reprezentacija mora pomlađivati, ali da je bilo iznenađujućih poziva, kao i iznenađujućih ignoriranja – jest. I sada, jer Hrvati su navikli na najveće dosege, biti će drvlje i kamenje prema izborniku Horvatu”.









Kako biste vi ocijenili Horvatov posao?

„To moraju učiniti mjerodavni u vašem rukometnom savezu. Mora se znati što se tražilo prije prvenstva. Sagledati olakšavajuće i otežavajuće okolnosti. Zacijelo je Horvatu najteže. On je imao svoju viziju koju je morao pošto-poto izgubiti, jer svašta se tu izdogađalo. Čim nema pravih priprema trener nema previše opcija i planova. Osobno, kada vidim da njegov pomoćnik Balić na terenu viče, a Horvat šuti meni se učini da bi bilo bolje da je izbornik Balić. No, ne moram ja biti u pravu. Teško je i o ovoj temi govoriti kada je sve ovo poprilično neregularno„.

Ide Vujović i dalje:

„Realno, nije mi se svidjela igra Hrvatske, znam da Horvata javnost nije baš prihvaćala ni prije. Primjerice, nije mi jasno kako je Ivano Balić njemu pomoćnik, bilo bi mi logičnije da je obrnuto. Balić bi zbog svoje veličine trebao imati važniju ulogu„…

Zaista tako mislite, ovo o neregularnosti?

„Pa, ja sam naveo na početku prvenstva jednu eventualnu situaciju. Francuska je igrala protiv Hrvatske u punom sastavu. Hrvatska kasnije ide na Srbiju, ali se Hrvatskoj razboli cijela momčad i igraju neki jazavci. Pa, primjerice, Srbija možda dobije Hrvatsku, a onda se Frncuskoj razboli cijela momčad pa Srbija mazne i Hrvatsku. Sve se to lako moglo izdogađati, zar to nije besmisleno. I Hrvatska bi ispala. Takvo prvenstvo ne može biti regularno„.

Duhovit u opisima cijele situacije Vujović nas je zamolio da i ovo navedemo. Citiramo njegove riječi?

„Koliko je Hrvatska promijenila igrača na ovome prvenstvu, čitam čak njih 33. Dakle, to je skoro pet postava, ha-ha. I sad Hrvatska osvoji medalju. I koliko i kome će IHF podijeliti medalja. Svatko tko je igrao zaslužio je medalju, ali toliko medalja nije ni iskovano, proizvedeno. Pa, sve su to paradoksi koji potkrijepljuju tezu da nam sve ovo nije trebalo„.









Na kraju, morali smo Vujovića upitati što veli na Metličićeve kritike prema hrvatskom izborniku Hrvoju Horvatu i ogorčene obrane njegovih sestara na društvenim mrežama koje su bile negativne baš po Peri Metličiću…

„Vidio sam i čuo sve. Najbolje je da sve to skupa svi zaboravimo. Poznam dobro obitelj Horvat, samog izbornika, njegovog tatu, sestre, svi su divne osobe, to je gospodska obitelj. To samo pokazuje s koliko se strasti i zanosa u Hrvatskoj i u toj obitelji pratilo ovo europsko prvenstvo. Znate, imam i ja bližnjeg roda i ne bih bolio da me branio u tim stručnim stvarima. Ali, pridajemo preveliku važnost tome, sretan sam da se sve smirilo i da su svi akteri ove priče zašutjeli, jer su vidjeli da su pretjerali„.