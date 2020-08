BOJKOT TRAJAO SAMO 24 SATA! Vraćaju se na teren već ovaj vikend

Kao bomba je odjeknula vijest kako su košarkaši Bucksa pokrenuli bojkot u NBA ligi.

Niko nije znao kako će se situacija raspetljati, a liga je odmah reagirala i odložila sve pete susrete play-offa. Ipak, nepun dan kasnije američki novinar Wojarnowski objavio je nove vijesti:

“NBA igrači odlučili su nastaviti s play-offom, donosi izvor za ESPN”, kratko je napisao, a onda i dodao kako se očekuju da susreti budu na programu već ovog petka.

The resumption of playoff games could come as soon as Friday, but there is expected to be a return to this season by the weekend, sources tell ESPN. https://t.co/A2PazNKDhy

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) August 27, 2020