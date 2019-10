BOJAN BOGDANOVIĆ UŽIVA U SALT LAKE CITYU: U premijernom nastupu odigrao 20 minuta za Jazere

Bojan Bogdanović ne može obuzdati entuzijazam glede početka nove NBA sezone u svom četvrtom klubu na sjevernoameričkom kontinentu. Nakon Brooklyna, Washingtona i Indiane, “Babo” je odlučio zasvirati s Jazzerima iz Utaha.

U sinoćnjoj pripremnoj utakmici Utah Jazz je na svom parketu pobijedila australski Adelaide 36erse sa 133:81. NBA momčad poigrala se s australskom i ni u jednom trenutku njihova pobjeda nije bila upitna.

Bojan Bogdanović je na parketu je proveo 20 minuta i za to vrijeme ubacio deset poena (2/3 za dva, 2/6 za tri), dodao četiri skoka i četiri asistencije. Bio mu je to debitantski nastup za Utah Jazz.

Visoki poraz na domaćem parketu doživjeli su San Antonio Spursi i to od Orlando Magica sa 125:89. U jednom trenutku utakmice gosti su imali nevjerojatnih 45 poena prednosti! Najbolji kod Orlanda bio je Mo Bamba s 18 poena i sedam skokova, a slijedili su ga Aaron Gordon i Terrence Ross s po 14 koševa.

Za Spurse je debitirao Luka Šamanić koji je na parketu proveo nešto više od osam minuta. Ubilježio je tri poena (1/3 za dva, slobodna bacanja 1/2) i tri napadačka skoka. Bryn Forbes bio je najbolji s 24 koša.

