BOGDANOVIĆ POTOPIO BIVŠI KLUB: Utah Jazz nastavlja niz nepobjedivosti

Najbolji hrvatski igrač ponovno je odigrao sjajno, a Utah je nastavila veliku pobjedničku seriju. Bogdanović je ubacio 31 poen dodavši po tri skoka i asistencije, čitava startna petorka Jazza bila je u dvoznamenkastom, no još jednom je rezervni igrač, Jordan Clarkson bio taj koji je pogodio važne poene. Donedavni član Cleveland Cavsa završio je s 23 poena.

Utah je nadoknadila minus od petnaest razlike iz treće četvrtine, a drugo su poluvrijeme dobili s 22 razlike. Ovo je bila deveta uzastopna pobjeda Jazza i 14. u posljednjih 15 utakmica čime su stigli do diobe druge pozicije na Zapadu s omjerom 27-12. Bradley Beal predvodio je Wizardse s 25 koševa.

Bojan Bogdanovic scores 31 PTS, leading the @utahjazz to their 9th straight win! #TakeNote

Jordan Clarkson: 23 PTS

Rudy Gobert: 21 PTS, 14 REB

Joe Ingles: 20 PTS, 9 AST pic.twitter.com/42lHvueXC8

12. siječnja 2020.