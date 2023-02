BOCA GA JE KOŠTALA KARIJERE, ALI I KOCKA! Nije jedini koji je upao u carstvo ‘kapljice’, to je mnoge slomilo

U bespućima interneta zapela nam je za oko stranica pod znakovitim nazivom “Lord of the drinks”, već kužite na što se to točno odnosi, a tamo su poredana jedanaestorica igrača čije je karijere obilježio alkohol i još poneki porok.

Nogometaši, naročito oni koji su igrali prije nego što je nogomet postao igračka multimilijardera i multinacionalnih kompanija, često su imali tu boemsku notu, no neki od njih znali su otići i predaleko te ih je boca koštala i života.

Lord of the drinks poredala je igrače prema njihovoj legendarnoj sklonosti dobroj kapljici, a tamo ima i igrača koji su dio svog puta proveli i u HNL-u, preciznije Hajduku.

Alkohol, žene i droga

Tako je prvo mjesto na vječitoj ljestvici ponio jedini Brazilac koji smije u istu rečenicu s Peleom Manuel Francisko Dos Santos, poznatiji kao Garrincha, koji je alkohol volio jednako koliko i žene.

Garrincha je Brazilu donio naslov svjetskog prvaka 1962. godine u Čileu gotovo sam jer je Pele bio ozlijeđen, umro je kao beskućnik natopljen alkoholom u bijedi, a iza sebe je ostavio 14-oro djece.

Iza Garrinche plasirao se drugi ljubitelj boce i žena, legendarni Sjeverni Irac i ikona Manchester Uniteda George Best, čija izjava će se izjava; ‘Puno sam novca potrošio na piće, žene i brze automobile, a ostatak sam spiskao’, zauvijek prepričavati.

Best nije umro sam na ulici, ali i njega je alkohol odnio u 59. godini života unatoč tome što mu je bila presađena jetra.

Od Gaze do Maradone

Treći na vječnoj listi je još jedan Britanac Paul Gascoigne, jedan od najtalentiranijih veznih igrača kojeg su Englezi ikad imali, ali kao i njegove prethodnike na listi, alkohol i droge su ga uništile, no još uvijek uspijeva tu i tamo dobiti pokoju gažu na televiziji.

”Obožavao sam tog dečka, bio je genij, umjetnik, ali šteta je što je svoju ljepotu uništio žderanjem i lokanjem”, govorio je Dino Zoff koji ga je trenirao u Laziu.

🎙️ Vinnie Jones: “The first thing I told him when I got near him was that I wouldn’t be playing any football and neither would he."

On this day, 35 years ago, Vinnie Jones and Paul Gascoigne created one of the most iconic images in British football history. pic.twitter.com/hgXmclrO5Q

— Football Tweet ⚽ (@Football__Tweet) February 6, 2023