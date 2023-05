‘BLIZU SMO KONAČNOG DOGOVORA!’ Hrgović bi konačno treba ući u ring protiv neporaženog borca

Autor: Ivan Lukač

Nakon skoro godinu dana Filip Hrgović, najbolji hrvatski boksački teškaš, još uvijek čeka na novu borbu, ali to bi se moglo uskoro promijeniti.

Zadnju borbu imao je u kolovozu prošle godine kada je jednoglasnom sudačkom odlukom nakon 12 rundi bespoštedne borbe svladao Zhilei Zhanga. Sada se pojavila informacija o konačnom dogovoru.

Eddie Hearn, promotor hrvatskog boksača otkrio je da bi uskoro mogao stupiti u ring s borcem iz Australije – Demseyjem McKeanom: “Blizu smo dogovora oko organizacije borbe McKean – Hrgović”, otkrio je Hearn u razgovoru za Ifl tv.





Veliki izazov

McKean ima 22 pobjede u isto toliko mečeva, a čak 14 puta je nokautiraog svog suparnika. Australac je rangiran kao 55 boksač svijeta, ali je veliki potencijal te bi do sada trebao biti uvjerljivo najteži protiv za Hrgovića. Ipak, stručnjaci smatraju da je razina ispod Kineza.

Zanimljivo, Australac se nedavno pojavio kao mogući protivnik Tysona Furya, ali je Hearn sve demantirao: “To je apsolutna glupost. Tyson Fury se neće boriti u Australiji. On odlazi na konferencije, ali gledajte, on je veliki zabavljač. Želi da se svi ponadaju i počnu pričati, ali neće se boriti u Australiji. Ne vidim da će se Fury boriti s ikim drugim osim s Oleksandrom Usykom ove godine jer novac koji on želi nije moguće dobiti u niti jednoj drugoj borbi”

Pred nama je sada da čekamo i da vidimo hoće li Hrgvoić napokon se vratiti u ring i pokušati napasti titulu za koju je rekao da mu je jedini san i da će ga kad tad ostvariti.