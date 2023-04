BLAMAŽA REALA U KATALONIJI! Igrač Girone zabio četiri komada Modriću i ekipi

Real iz Madrida dobro gura u Ligi prvaka, ali ove godine, sad je već potpuno izvjesno, neće obraniti naslov prvaka španjolske, a u utorak su doživjeli i blamažu na gostovanju god Girone, izgubivši 4:2 i time vjerojatno i prvenstvo od Barcelone.

Kako Realu igraju samo pobjede očekivali smo veliki pritisak igrača iz Madrida, ali Girona se večeras pokazala kao pretvrd orah za igrače kraljevskog kluba.

Već nakon 12. minuta Giorona je povela golom Valentina Castellanosa, a u 24. Castellanos zabija i svoj drugi gol na utakmici, da bi Vinicius u 34. smanjio na 2:1 i s tim rezultatom se otišlo na poluvrijeme.

