BLAGO JE REĆI DA JE DINAMO RAZOČARAO: Makedonci su bili nabrijani i uopće se nisu uplašili Modrih

Autor: Andrija Kačić Karlin

Blago je reći da je Dinamo razočarao. Partija protiv Shkupija bila je čak i veća od razočaranja, na način da je naš prvak odigrao jednu od najslabijih europskih utakmica u zadnjih nekoliko godina. U srazu protiv potpunog autsajdera Dinamo se nije nametnuo ni kvalitetom, niti željom, potom posjedom lopte, da ne kažemo na kraju i agresijom.

Na koncu, 2-2 je veličanstven uspjeh Shkupija.

Staro je nogometno pravilo, kada ne uđeš na pravi način u utakmicu teško ćeš taj pravi način pronaći i tijekom utakmice. Upravo se to i dogodilo Dinamu. Da sve bude i gore, Šhkupi se uopće nije uplašio Dinama, to je očito bio dobar posao trenera Goce Sedloskog koji je i afirmaciju i znanje stekao baš u zagrebačkom klubu.





Dinamo nije postojao

Prije pogotka gostiju Dinamo nije postojao. Bezbrojne kratke kombinacije, bez promjena strana, s minimalno prodora, bez sprinteva – bile su voda na mlin momčadi iz Skopja. Toliko bezopasan Dinamo morao je biti kažnjen, a zapravo se kaznio sam. Baš lošom reakcijom centralnog dijela obrane, iz jedne posve bezopasne situacije Dinamo je omogućio Quevenu da sam otrči prema Livakoviću i poentira.

Eh sad, Dinamo se morao trgnuti, pomaknuti s rizikom linije prema naprijed. Bio je to ipak šokantan pogodak, nitko nije očekivao da bi gost usred Maksimira protiv renomirane europske momčadi mogao povesti. Momčad Goce Sedloskog nakon vodstva nije promijenila igru, niti se povukla, a Dinamo je samo imao veći voljni element, igra mu nipošto nije bila bolja. A to se moralo dogoditi!

Ipak, uslijedilo je izjednačenje uz malo sreće, Ademijev udarac glavom u velikom luku prevarila je vratara. Pa se na odmor otišlo s 1-1 i nadom da će Dinamo konačno proigrati. Ali, to se nije dogodilo, možda to u nastavku nije bilo beskrvno, ali je bilo poprilično neorganizirano. Jest, sijevalo je nešto pred golom Shkupija, ali to je sve bilo nedovoljno. Napose, zbog neraspoloženog Ivanušeca i odsutnog Petkoviča. A od njih dvojice se najviše očekivalo.

No, baš je odsutni Petković zabio pobjedonosni gol, par minuta prije kraja. Iz akcije, poprilično smotane, lopta je došla do njega, samog kao duh. I to je morao zabiti. Ajde, barem to!

Ali, kada to nije tvoje večer – nije! Samo par trenutaka kasnije gadno je s istrčavanjem pogriješio Livaković. Omogućio Cephasu ni krivom ni dužnom da zabije za 2-2.

Na kraju, zaključimo. Vidi se da je Dinamo bolja momčad, da ima bolje igrače. Ali, za pobjedu u suvremenom nogometu zaista nije bitno biti samo bolji. Imati bolje igrače, s većom plaćom, boljom karijerom. Nogomet je stalno dokazivanje, a Dinamo u ovu utakmicu nije ušao dokazati se. Mislio je valjda da će se suparnik sam saplesti i predati.









U uzvratu Dinamo mora biti apsolutno različit nego večeras. No, sad kada i Shkupi sanja svoju šansu, a taj san mu je omogućio Dinamo, moglo bi biti gadno. Ne smijemo ni pomisliti kakav bi to potres bio ako Dinamo ne bi prošao ovu momčad koja je jedva živu glavu izvukla na Gibraltaru. Riječ je o igračima koji spavaju po plažama i restoranima, a protiv Dinama izgleda kao madridski Real.

Tu nešto oko Dinama zaista ne valja.