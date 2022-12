BJEŽEĆI OD KOMUNISTA HRVATI SU SPAS NAŠLI U OVOJ ZEMLJI! Čudesno je kako tamo slave Hrvate, a jedna stvar nas se baš dojmila

Autor: Andrija Kačić Karlin

Vaše piskaralo podastrijeti će vam jednu priču, na dan velike polufinalne utakmice svjetske smotre Argentine i Hrvatske u kojoj će vam pokušati barem malo i za kratko objasniti neke strasti. Ponajprije, strast Argentinaca prema nogometu i strast tamošnjih Hrvata, već druge i treće generacije prema domovini.

A kada su se i Hrvati u Argentini, nakon osamostaljivanja Hrvatske, zarazili nogometnom strašću – dobili smo jednu priču kojoj smo neposredno svjedočili i koja je kod vašeg pisca ostavila utkani trag za cijeli život.

Kao sportski novinar i izvjestitelj bio sam opčinjen osvajanjem hrvatske bronce na svjetskoj smotri 1998. godine u Francuskoj, ali moje oduševljenje reprezentacijom je trajalo od njenog prvog dana, prvog nastupa 17. listopada 1990. godine, pa i od prvog gola Aljoše Asanovića. Imao sam privilegiju pisati i pratiti našu reprezentaciju i jednog dana sam nešto zamislio. Trebalo mi je samo jedno – da! Od Aljoše Asanovića, strijelca prvog gola i našeg ponajboljeg čovjeka prvenstva u Francuskoj.





Prvo knjiga, pa turneja

I teško sam došao do njegovog pristanka kada sam ga u Ateni, dok je igrao za Panathinaikos, molio da zajedno napravimo knjigu o prvih deset godina „vatrenih„. A smislio sam tako lijepi naslov – „Vatreni lakat„. Nisam odustajao, a on mi je uzvraćao „kako on nije za to, da ne voli publicitet i još se snebivao, kao tko će to čitati„…

Slomio sam ga jednom svojom željom. Pričao sam mu da se knjige ne radi ni hbog autora, ni zbog njega, već zbog djece koja imaju pravo znati što se događalo devedesetih godina dvadesetog stoljeća u igri koju toliko volimo. ”Stariji će se podsjetiti, a mladi će naučiti. A ako mladi ne nauče onda se uspjeh nikad neće ponoviti„, govorio sam mu.

Počeo je neuobičajeno treptati očima.

„Zbog djece ajmo to napraviti, naše, tuđe, svačije. Da vide kako smo i zašto bili veseli i razdragani”.

Pao je, pristao je. Mjeseci snimanja, ne samo Asanovićevih sjećanja, već svih njegovih suigrača iz reprezentacije i izbornika Ćire Blažević. Pa i Stanka Poklepovića, Tomislava Ivića, prvog izbornika Dražana Jerkovića, donijeli su obilje materijala. A samo pisanje je trajalo mjesecima.

Sam sam se proklinjao u što sam se uvalio. Nebitno, nakon što je bio gotov rukopis mahom su ga sve izdavačke kuće odbile. S jednim te istim objašnjenjem:









„Koga zanima knjiga o nogometu napisana kao roman”?

Nije bilo druge, sami smo je izdali. I odmah je eksplodiralo. Bez reklama, više usmenom prodajom knjiga se prodavala, oni koji si je nisu mogli priuštiti poklanjali smo im je, a odjednom su uslijedili pozivi iz cijelog svijeta. S destinacija gdjegod žive Hrvati.

„Dođite kod nas promovirati knjigu, ljudi žele čuti Asanovića i priču o ‘vatrenima’, budite naši gosti„.









Nismo vjerovali, a pred nama je bila nezapamćena avantura. Od promocija po Australiji, Sydneyu i Melbourneu gdje se Asanović i oprostio od aktivnog igranja nogometa u australskim Croatijama, do putešestvija po svim europskim zemljama gdje ima Hrvata, a pozivi su dolazili iz Sjedinjenih Američkih Država, Kanade, Argentine, Urugvaja…

Poslije je po toj knjizi snimljen i film „Naše vatrene godine„, redatelj je bio Eduard Galić. Bila je to nova runda promocija po svijetu…

Nismo vjerovali što nam se događa. Nakon New Yorka, Chicaga, Toronta, Hamiltona. Pariza, Beča, Stuttgarta, Bonna, gdje već nismo bili odlučili smo prihvatiti poziv hrvatske zajednice iz Južne Amerike. Preklinjali su nas da dođemo. Jedini problem je bila prekomjerna težina naših kufera i torbi, papir, knjige su teške.

Prije petnaestak i više godina malotko je od naših ljudi, političara, bilo koga, uopće obilazio hrvatsku zajednicu u Južnoj Americi. Ljudi ispod ekvatora osjećali su se zanemareno, možda i odbačeno. A i nas je bilo strah kako će sve to izgledati. Otišli smo, natiskali knjiga, strpali ih u velike torbe i…

Kakav je to doček bio. Koji su to zagrljaji bili, koje suze radosnice. Mnogi koji su i zaboravili hrvatski jezik dolazili su nam s rječnicima u ruci, samo da bi pričali s nama.

„Znate, nama nitko ne dolazi, velika vam hvala”, najčešće smo čuli.

Promociju smo imali u Buenos Airesu, potom u Rosariju, ali smo se obreli i u urugvajskom Montevideu. Kakvi divni ljudi, koju su nam ljubav pružili, to čovjek nikad ne može zaboraviti. I svi s istom pričom:

„Sad svi znaju za nas, nakon nogometnih uspjeha”. I to je istina, makar i danas to mnogi vole nazvati patetikom. A patetika je zapravo u onih koji negiraju tu istinu.

Znali su ti naši Hrvati, djeca očeva ili djedova naših iseljenika, što bi nas moglo zanimati. Vodili su nas na utakmice Boce Juniorsa, River Platea u Buenos Airesu, gledali smo i Newell’s Old Boysa u Rosariju, kasnije smo vidjeli i gdje igra Penarol i stadion Centenario na kojem je u Montevideu odigrano i prvo svjetsko prvenstvo.

Odlazak na utakmicu u Argentinu je poseban, uzvišen, Europljanima čak i neshvatljiv događaj. Toliki šušur, tolike priče o utakmicama danima prije, tolika strast, zaluđenost i ljubav bez granica, sve vas to isprve šokira. Nogomet je toliki dio argentinske svakodnevice, pa o njemu slušate i iz usta blagajnice u dućanu, čistača cipela na ulici, kod brijača, recepcionera hotela, ma baš od svakoga.

A utakmice u Argentini, atmosferom, su potpuno drugačije od europskih nogometnih događaja. Stadioni su prekrcani, nisu ukinuta stajaća mjesta, navija je stalno, maše rukama, skače. Tribine podrhtavaju, bojali smo se da će se urušiti, kao ono, svi skaču još žešće. I žamor, to nikad neću zaboraviti. Svi neprestance pričaju, stvaraju uz navijanje nevjerojatnu zvučnu kulisu. Sve pršti od strasti i emocija.

Pobjednik slavi trijumf kao da mu je to svjetski naslov, a poraženi krah doživljava kao sudnji dan. Tako u Argentini shvaćaju nogomet. Dobro nam je rekao jedan naš iseljenik:

”Njima je svaka utakmica kao posljednji dan života„.

Buenos Aires je svjetska metropola, doživjeti ga, pa to je jedinstven doživljaj. Iznenadili smo se koliko potomaka Hrvata uopće živi u Argentini. Zapravo, uopće nije moguće u potpunosti točno odrediti koliko Hrvata i njihovih potomaka danas živi u Argentini, no najrealnija brojka ja oko 250 tisuća pripadnika te zajednice.

Hrvati su se u Argentinu u većem broju počeli doseljavati poslije 1848., a taj se broj povećavao sve do 1918. Valja spomenuti da su Hrvati pojedinačno na ovo područje počeli dolaziti već od sredine 18. stoljeća. Prvi sigurni povijesni podaci postoje za hrvatskog isusovca Nikolu Plantića, rođenog u Zagrebu 1720., koji je na područje tadašnje Argentine došao godine 1748. Uz druge službe, koje je ovdje obavljao, bio je profesor logike na Isusovačkom sveučilištu u Cordobi, gradu 700 km udaljenom od Buenos Airesa, a prije izgona isusovaca iz Južne Amerike 1768., bio je neko vrijeme i rektor Colegio Nacional u Buenos Airesu.

Među prvim našim doseljenicima bio je građevinski poduzetnik Buratović, rodom s otoka Hvara. Već oko 1860. on gradi po Argentini ceste, željezničke pruge, podiže kuće, a potrebno je istaknuti da je prvi postavio telegrafsku vezu između Buenos Airesa i Rosarija. On je veću skupinu svojih Hvarana doveo u Argentinu, a njih su slijedili iseljenici iz drugih krajeva Dalmacije. Također, useljavaju se i Hrvati iz Istre, Slavonije, Primorja.

Drugi val doseljavanja, koji je bio mnogo brojniji od prvog, zbio se između Prvog i Drugog svjetskog rata, tj. između 1918. i 1939. U toj etapi također su bili najbrojniji iseljenici iz hrvatskih primorskih krajeva, ali su u njoj sudjelovali i iseljenici iz Banije, Like, Korduna, Slavonije, Srijema, Hercegovine i sjeverne Bosne.

No, Hrvati su u prvom i drugom valu useljavanja u Argentinu bili upisivani u evidencijama svoje nove domovine ne samo kao Hrvati već i kao Austrijanci, Mađari, Slaveni, Dalmatinci, Jugoslaveni, što je bio odraz tadašnje situacije u kojoj se nalazila matična država. Bez obzira na navedeno, u Argentini je 1939. bilo oko 150 tisuća Hrvata okupljenih u 133 naselja.

Treći, i posljednji val, bio je poslije Drugog svjetskog rata, između 1945. i 1956., kada je u Argentinu došlo oko 20.000 Hrvata, političkih emigranata. Za useljavanje Hrvata poslije Drugog svjetskog rata u Argentinu najzaslužniji je fra Blaž Štefanić, koji je došao u Argentinu 1939. kao misionar za Hrvate. Na poticaj iz Rima, početkom 1946. počeo je raditi na spašavanju hrvatskih izbjeglica iz Austrije, Njemačke i Italije. Tom prilikom predsjednik Argentine general Juan Domingo Peron je u dogovoru s direktorom emigracije odobrio ulazak 35 tisuća Hrvata.

Nakon Buenos Airesa bila nam je organizirana promocija u Rosariju, gradu 400 kilometara udaljenom od argentinske prijestolnice. Hrvatska zajednica u tom gradu, rodnom i Messija i Batistute, nije baš mala, ali je bila nekako zamrla, a većina potomaka Hrvata ne da je zaboravila jezik, nego ga nije imala priliku ni učiti.

Susreli smo jednu našu djevojku, Adrijanu Krebs koja je u Rosariju podučavala hrvatski jezik. Bila nam je od velike pomoći. Imali smo i službenog prevoditelja, koji je i čitao dijelove knjige, a ljudi su – plakali.

U sjećanjima mi je ostalo oduševljenje tri mladića, došli su na promociju u hrvatskim dresovima. Jure Vuković, Javier Santic i Ivan Grbac. Trljali su oči, nisu vjerovali kojeg su hrvatskog nogometaša ugostili.

„Vi ste nam dali potvrdu da smo živi i da netko uopće misli na nas. Mi domovinu svojih predaka nikad nismo zaboravili„!

Nakon te promocije, nabijene emocijama, morali smo dalje. Natrag do Buenos Airesa pa u Montevideo na novo predstavljanje. Brodom preko rijeke Plate. Ti zagrljaji, suze, taj oproštaj, ti pogledi, ljudi moji to se ne zaboravlja.

I gle čuda, spomenuta tri momka, nakon našeg boravka u Rosariju pokrenuli su, oživjeli hrvatsku zajednicu. Osokoljeni konačnim dolaskom nekoga iz Hrvatske kod njih osnovali su radijsku postaju, počeli snažnije okupljati hrvatske iseljenike, a kako su zaluđeni nogometom i hrvatskom reprezentacijom počeli su skupljati hrvatske dresove.

Ne samo reprezentativne, već i svakog hrvatskog kluba u domovini i dijaspori. I danas imaju najveću kolekciju na svijetu, oni imaju svaki dres hrvatskog kluba, iz Hrvatske, te od Sjevernog do Južnog pola. Što uostalom možete vidjeti na fotografijama.

A njihova radijska postaja postala je eminentna. A počela je s radom u Rosariju kojim danom nakon promocije knjige ”Vatreni lakat„. Bio je to 1. prosinac 2005. godine. A za kuma radijskd postaje proglašen je baš – Aljoša Asanović, „vatreni lakat„.

Postaja se nazvala – Bar Croata. Koji je imao skromne početke, ali je s vremenom rastao. Ne samo da momci iz Rosarije preko etera imaju veliki broj sljedbenika diljem Argentine i Južne Amerike, već imaju i slušatelje iz SAD-a, Australije, Novog Zelanda i Europe.

Teme kojima se bavi radijska postaja Bar Croata su vijesti iz Hrvatske ili dijaspore, povijest, geografija, turizam, kultura, običaji, politika, aktualnosti i puno glazbe.

I danas, kada Aljoša i ja pričamo o tom putovanju sjetimo se „da smo potakli nešto dobro„. I ti momci nam se stalno javljaju, imaju i svoju facebook stranicu. Ma, posjetite je, zove se – Bar Croata. A postali su i najveći kolekcionari hrvatskih dresova, pa je i HRT kasnije požurio k njima, snimio emisiju o toj kolekciji i oživjeloj hrvatskoj zajednici u Rosariju.

Argentina je lijepa zemlja, teška za život, koliko i perspektivna. Mnogi režimi, hunte, promjene vlasti, duboke krize ostavili su i trag na socijalnoj slici stanovništa. Nažalost, ima i puno kriminala. Nikad nećemo zaboraviti upozorenje dotičnih momaka iz Rosarija prije povratka iz Rosariju prema Budnos Airesu.

„Naručili smo vam vozilo, ali ovdje je mnogošto nesigurno. Ako vidite da vam taj taksi na benzinskoj crpki hoće još nekoga uvaliti u vozilo odmah reagirajte. Ili ga napustite i ostanite gdje jeste.

I mislite da nam se to nije dogodilo? Reagirali smo burno, hvatali smo se za unutarnje džepove kaputa, hineći da imamo oružje. A umirali smo od straha. I ne, to nam nije pokvarilo dojam. Niti o Argentini niti o našim ljudima dolje.

Dragi ljudi, Jure Vuković, Javier Šantić i Ivan Grbac, nikad vas nećemo zaboraviti. Ni Vas ni Argentinu! I spasili ste nas!