BJEŽAO JE OD SRPSKIH METAKA I ŽIVOT MU NIJE BIO LAGAN: Ovaj Hrvat debelo se namučio za sve, a na kraju je stigla nagrada

Autor: Andrija Kačić Karlin

U gradu svijetlosti, Parizu, neka još jače zasjaji naš Luka Modrić. Naša je to želja, i neka se ostvari, a kao posljedica toga neka se domogne i još jedne – Zlatne lopte. Koju je već osvojio za 2018. godinu, nakon što je s Realom osvojio Ligu prvaka i s Hrvatskom došao gotovo do svjetskog trona.

Finale Lige prvaka ; Real – Liverpool! Već samim iščitavanjem imena ovih klubova. Jasno je o kakvom će se veličanstvenom spektaklu raditi. A glavna uloga namijenjena je praktički hrvatskom veterenul igraču u 36. godini koji i dalje opčinjava sav nogometni svijet. I lako bi mogao biti čovjek odluke u Parizu. Neka to bude njegov „posljednji tango u Parizu„! nek digne pokal i postane najizgledniji kandidati za osvajanje Zlatne lopte!

Ipak, čudno jest da će se u ovom finalu nešto pitati baš njega, da će se koplja lomiti baš oko Modrića, igrača u poznim godinama koji još uvijek igra nogomet kao da je tek sad iz juniora prešao u seniore. Pa se mora dokazivati.. Otkud mu tolika snaga, entuzijazam, kvaliteta? Odgovora ima bezbroj, no mi koji ga znamo, kojeg smo gledali na treninzima i još se kasnije družili s njime znamo pravu istinu. Luka Modrić uvijek je bio poseban, jedinstven i posve posvećen nogometu. Takav je bio kao mlađi junior, takav je kao ostarjeli senior. Ma, takav je bio uvijek.





Luka je jako motiviran

I kako ga nakon svega opisati? Luka Modrić ima prepoznatljivu želju i motiv, usredotočenost i izdržljivost, sve to zajedno ima uistinu malo sportaša. Već površno zbrajajući njegove godine dolazimo do spoznaje da dobrih dvadesetak godina uživamo u njegovim nogometnim čarolijama. Sjećamo ga se iz mlade hrvatske nogometne reprezentacije koju je vodio Slaven Bilić, pa iz mostarskog Zrinskog, zaprešićkog Intera, do virtuoznih partija u Dinamu zajedno s Ćorlukom, Eduardom i ostalima.

Modrić tako ima sve ono što u više od sto godina modernog sporta imaju samo najveći! Iako već u finim igračkim godinama, da ne kažemo poznim. I dalje igra nogomet na vrhunskoj razini. Nositelj je igara najboljeg kluba na svijetu, madridskog Reala i prvi igrač i kapetan reprezentacije koja je zamalo senzacionalno postala svjetski prvak.

I samo da znate. U ove dane dok je pripremao Liverpool za nastup u Parizu trener Juergen Klopp sigurno je nekoliko puta slomio jezik izgovarajući njegovo ime i prezime. Dobro on zna zbog koga bi mogao ostati bez trofeja Lige prvaka. Bez obzira što je „starac„… Ali, kad govorimo o Modriću sve je drugačije, nedavno je i potpisao novi ugovor, planira s Hrvatskom ići na svjetsku smotru u Katar dogodine, a pritom je kondicijski spreman kao alpinist koji se penje na Himalaju.

Uostalom, pobjede Reala protiv PSG-a, Chelsea, napose Cityja u kojima je Modrić imao glavne role to dokazuju. I razvali li Real sad i Liverpool, a. Ldrić odigra dobro – evo njegove najozbiljnije kandidature za Zlatnu loptu. Pa, tko bi mu uopće mogao biti suparnik?

Možda tek netko iz Liverpoola, ako klub iz grada Beatlesa osvoji Ligu prvaka. Taj finale je najozbiljniji kriterij za dodjelu Zlatne lopte, zar ne?

Ali, jedno moramo znati. Takvi kao Modrić rijetko rađaju. On je čovjek iz Reala, dugogodišnji temelj te slavne momčadi. Real drži samo do takvih. najvećih. Zapamtite ovo – on je njihov dugogodišnji temelj! Bilo je i prije u Realu velikih igrača pa su bili prolaznici, ono, došli, probalo ih i nestali. Modrić nije takav. On svaku utakmicu igra isto i to je tajna njegove dugovječnosti i u Realu i u hrvatskoj reprezentaciji. On drugačije ne zna. Nego da bude najborbeniji na terenu. Modrić je jedan od najboljih svjetskih igrača i u tome leže svi odgovori!

Lukin put do zvijezda bio je sve samo ne idealan. I trnovit i mučan i težak, opet toliko jednostavan i pošten, pa se ne može reći da on to nije zaslužio.









No, pitanje jest – zaslužujemo li mi Luku Modrića. Takvog velikana, osvajača i Zlatne lopte, našeg kapetana koji nas je umalo doveo do naslova svjetskog prvaka. Da nije bilo argentinskog suca mi bi još i danas bili svjetski prvaci. Dobro, doprvaci smo, kao da je to malo. Gdje nas je to Luka, eto, doveo.

Njegova priča je poznata i opjavana. Obitelj je morala usred ratnog vihora napustiti svoj dom, zaseok Modrići nedaleko Obrovca. Ubijen mu je i djed Luka, po kojem je današnja zvijezda Reala dobila ime. Otac Stjepan morao je odvesti obitelj na sigurno,a i sam je kasnije krenuo na prvu liniju bojišnice. Obitelj Modrić živjela je tako godinama po hotelima koji su bili pretvoreni u prave izbjegličke centre. Dječak Luka igrao je nogomet, u hotelu, ispred hotela, a kada je završio u Nogometnom klubu Zadar, u podmlatku brigu o njemu preuzeo je nepoznati trener – Tomislav Bašić.

Dok je došao do prve momčadi Dinama prolazio je kroz trnje, zaprešićki Inter, mostarski Zrinski. Tri godine igranja, i to sjajnog, u Dinamu, usput i odlične partije u inozemstvu Modrića su promovirale u najskupljeg hrvatskog igrača. Za nešto više od 20 milijuna eura Modrić je iz Dinama transferiran u Tottenham Hotspur, bilo je to 2008. Da bi kasnije na inzistiranje Mourinha osvanuo u Realu. To je bilo daleke 2012. godine. Dakle, dosegao je u poslu s kojim se bavi – vrh vrhova. I opet u nas ostao – osporavan. Pa, čak i kad osvoji četiri naslova Lige prvaka. Valjda smo takvi!









Mnogi nogometni velikani poput Zlatana Ibrahimovića nemaju niti jedan trofej Lige prvaka, a Luka ih ima – četiri! Mi se nadamo da će uskoro podići i peti isti trofej.

A onda da malo uživamo u drugoj Modrićevoj – Zlatnoj lopti.