BJELIČINA POSEBNA MOTIVACIJSKA METODA: ‘Napravio sam mali igrokaz’

Autor: I.K.

Nastavak hrvatskog prvenstva Osijeku u subotu u 27. kolu donosi gostovanje protiv Istre 1961 u Puli, a uoči te utakmice, trener Osječana Nenad Bjelica je pred novinarima opisao kako stoje stvari u njegovoj momčadi.

Dok se čeka nova utakmica u 1. HNL, Bjelica je čestitao hrvatskoj reprezentaciji na ulasku u četvrtfinale U21 Europskog prvenstva, a istaknuo je da je u tom uspjehu kao dio reprezentacije sudjelovao i Osijekov Mihael Žaper. Reprezentativne utakmice bile su glavna stvar za ljubitelje nogometa, a u međuvremenu, Osijekov trener se sa svojoj momčadi pripremao za nove nastupe na prvoligaškim stadionima.

Pohvale na račun Istre

Velika subota Osječanima donosi susret s Istrom koja je ušla u pozitivni niz i počela je osvajati važne bodove u borbi za ostanak u ligi.

‘Istra je respektabilna ekipa, ima respektabilnog mladog trenera Danijela Jumića koji ih je pokrenuo. Vidi se napredak u energiji koju imaju, u igri, a i u rezultatima’, rekao je Bjelica, dodajući da vjeruje da će njegova momčad odgovoriti na izazov protivnika i uzeti pobjedu.

‘Svaka utakmica je važna. Hrvatska liga je interesantna, svi se za nešto bore, četiri ekipe za ostanak, a ostali za Europu ili za prvaka. Svaka utakmica do kraja bit će jako zahtjevna, neovisno o imenu protivnika ili stanju na ljestvici, svi se bore za sebe’, veli Bjelica.









Recept za motivaciju momčadi

Osijek se za nastavak prvenstva pripremao na treninzima na kojima uvijek postoji natjecateljski naboj.

‘Uvijek igramo za nešto, makar za čokoladu, radimo natjecateljski trening, što je jedan od načina kako gradimo pobjednički duh u momčadi’, rekao je Bjelica.

Ako treba ‘potegnuti’ kako bi momčad bila motiviranija, može pomoći poneka posebna metoda. Na novinarsko pitanje, Bjelica se prisjetio kako je jedanput dok je bio trener Wolfsbergera razbijao tanjure tadašnjeg rivala Altacha kako bi ‘galvanizirao’ momčad.









‘To se dogodilo, to je jedanput ispričao predsjednik Wolfsberga koji nije bio prisutan, ali netko mu je to prenio. Na razne načine motiviram ekipu za utakmicu, nekada je to potrebno, a nekada nije. U tom trenutku je to bilo potrebno, dobio sam dobru reakciju momčadi’, veli Bjelica.

Rezultat je stigao

‘U tjednu prije toga su dosta podcjenjivački govorili o mojoj ekipi, da sigurno neće biti prvak nego da će u toj borbi Altach biti ispred nas. Napravio sam mali igrokaz i malo šokirao igrače, motivirao sam ih za utakmicu, tu smo igrali neriješeno, ali na kraju smo bili 10-ak bodova ispred Altacha i uspješno smo završili prvenstvo’, prisjetio se Osijekov trener, dodajući da njegovoj sadašnjoj momčadi ne treba puno takvih metoda jer su igrači motivirani.

Bjelica je istaknuo da uvijek daje dodatni impuls prije utakmica, a u tim metodama motivacije je raznovrstan.