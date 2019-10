BJELIČIN CJENIK: Pivo i vino može, ali kašnjenje na trening se ne tolerira

Autor: Mario Lacković

Svaki trener diljem svijeta ima neka temeljna pravila kojih se igrači moraju pridržavati. Neki treneri su stroži od drugih, ali u suštini pravila postoje. Zna to i Nenad Bjelica. Zato je on postavio neka pravila koja se moraju poštivati.

Igrači Dinama su nakon remija protiv Šahtara u avionu mogli piti alkohol. Naravno, u umjerenim količinama. Onaj tko je htio mogao je popiti pivo ili dva, a onaj tko je htio čašu ili dvije vina. Tako je kod Bjelice nakon svake utakmice. Tko želi može malo popiti, a kad su prigode posebne, onda igrači mogu ostati vani do kad žele. Pa sve i do jutra. Stignu se oporaviti u iduća tri dana, do iduće utakmice, to Bjelica tolerira.

Prije europskih utakmica uvijek se ide u karantenu. Kad je momčad u Zagrebu, onda igrači prije tih utakmica spavaju u klupskom hotelu. Tamo bez problema mogu koristiti mobitel. Do sat i pol prije utakmice Bjelica dopušta korištenje mobitela. Kad je u pitanju trening, onda igrači do 45 minuta prije početka mogu koristiti mobitel. Onda ga moraju ostaviti, njihov trener želi da tih 45 minuta do treninga u svlačionici provedu u zajedničkom razgovoru, a ne na mobitelu.

Kada je u pitanju HNL, igrači od kuće dolaze na utakmicu, ali moraju ranije leći kako bi bili sto posto spremni za utakmicu. Blagajnik je Petar Stojanović. Svi koji se ogriješe, doniraju novac u zajedničku blagajnu te se on troši na klupskim druženjima.

To je odličan način kako držati mladu ekipu na okupu. Profesionalci su, ali i imaju svoje vrijeme za razonodu. A igrači mu očito to vraćaju na dobar način, uzevši u obzir rezultate koje su napraviti u zadnje dvije godine. A ako funkcionira, onda nema smisla nešto mijenjati.