BJELICA ŽELIO ŠOKIRATI JAVNOST: ‘Osijek igra ružan i prljav nogomet, drugačije ni ne zna!’

Autor: Andrija Kačić Karlin

Nakon derbi utakmice Hajduka i Osijeka pred više od 30 tisuča nvijača zanimljiva su bila izlaganje oba trenera, Valdas Dambruskasa iz Hajduka i Nenada Bjelice iz Osijeka:

Bjelica je želio biti ironičan:

“Mi smo odigrali ružno, antinogometno, onako kako jedino znamo”, rekao je Bjelica htijući očito isprovocirti novinare.

Nastavio je:

“Na našoj strani bilo je prvo, na njihovoj drugo poluvrijeme. Na kraju mislim da je bio pošteni rezultat. Ali, stvarno je ružno kako mi igramo, ali ipak smo s takvim nogometom uspjeli biti pri vrhu. Ponosan sam na svoje igrače, na sve što su napravili ove jeseni. U nastavku idemo još jače, završio je Osijekov trener.

Ozbiljniji je bio Valdas Dambrauskas:

“Željeli smo pobijediti pred ovom divnom publikom, ali igrali smo protiv jako dobre momčadi, dosadašnjeg lidera. Bilo je trenutaka kada su oni bili dobri i trenutaka kada smo mi bili dobri. Ali na kraju mislim da smo mi bili bliži pobjedi. Nisam zadovoljan bodom, ali moramo sada rezimirati situaciju. Ovo je bila tek bitka, pravi rat za titulu tek počinje”, rekao je Hajdukov trener.

Što je nedostajalo za pobjedu? Uslijedilo je pitanje:









“Osijek nam je uskraćivao prostor, a mi smo bili malo prespori u otvaranju igre. To je bio naš problem u prvom dijelu. U drugom smo s određenim. određenim promjenama došli do prostora, bili smo opasniji, ali nismo uspjeli doći do pobjede. Ništa, idemo dalje. Zimske pripreme su ključ za naš napredak. Moramo iskoristiti vrijeme za poboljšanja, imamo sve preduvjete za napredak, navijače, igrače, dobrog predsjednika. Ljudi su počeli vjerovati u nas i moramo ovako nastaviti”, završio je Dambrauskas.