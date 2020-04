BJELICA VIŠE NIJE TRENER DINAMA! Otkriveno je tko će ga naslijediti

Autor: Dnevno

Iako maksimirski klub još uvijek nije potvrdio ovu informaciju, Nenada Bjelicu trebao bi zamijeniti Igor Jovićević.

Ta informacija za vrijeme Uskrsa probila se iz dobro obaviještenih izvora bliskih maksimirskom klubu. Čekaju samo modaliteti raskida ugovora, budući da je svima jasno da je suradnja Dinama i Bjelice završena priča.

Dok klub službeno ne objavi da je Igor Jovićević njegov novi trener, uvijek postoji neka mogućnost da se to ne dogodi, jer Maksimir je oduvijek bio prepun iznenađenja i preokreta, no ovoga puta se definitivno čini da je to gotova stvar, javljaju Sportske novosti.