BJELICA SE OTVORIO O ODLASKU IZ DINAMA: ‘Zdravko Mamić mi je sve priznao, ali više nije bilo povratka!’

Nenad Bjelica i Dinamo rastali su se ranije ove godine nakon ‘trakavice’ nastale zbog krize izazvane pandemijom koronavirusa, kada su u klubu htjeli promijeniti uvjete iz ugovora koje su imali Bjelica i članovi njegovog stručnog stožera. Cijeli stručni stožer ubrzo je smijenjen odlukom kluba koja je potom dovela i do Bjeličinog odlaska.

Nakon uspjeha koje je imao na klupi Plavih, Bjelica nije mogao razumijeti zbog čega je klub reagirao na takav način, a na cijelu epizodu vratio se u novom razgovoru koji donosi emisija Sport nedjeljom na Sportskoj televiziji – s opisom kako je izgledao njegov razlaz sa Zdravkom Mamićem.

‘Zadnji put smo se čuli sedam dana prije sporazumnog raskida ugovora i to je bio jedan jedini put otkako je krenuo taj sporazum oko smanjenja ugovora. To je bio najnormalniji razgovor u kojem sam ja više povisio ton na njega nego on na mene’, veli Bjelica.

‘On mi je po 100. put izrazio zahvalnost za sve ono što sam napravio za Dinamo. Čak mi je i priznao da njihova odluka nije bila ni dobar tajming, ni dobar iznos ni dobar način’, dodao je bivši trener Plavih.

‘Sve mi je to priznao u telefonskom razgovoru, ali više nije bilo povratka i to smo obojica jednostavno prihvatili. Na kraju smo našli rješenje i sporazumno se rastali. Dinamo je krenuo svojim, a ja svojim putem i otad se više nismo čuli’, nastavio je Bjelica.

‘Kasnije je bilo nekih istupa u javnosti koje ne želim komentirati, svatko ima pravo na svoje mišljenje. Bilo mi je lijepo u Dinamu, ponosim se na sve što sam napravio sa svojim stožerom i igračima jer smo to zajedno postigli’, zaključio je nekadašnji trener Plavih, koji će se s Dinamom uskoro sresti u prvenstvu na klupi Osijeka.