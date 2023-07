Bjelica progovorio o transferu Petkovića: ‘Sve znamo o Bruni kakav je igrač i koja je to kvaliteta’

Da se nešto kuha oko Brune Petkovića već dobro znamo, a dolazak Trabzonspora na pripreme u Sloveniju i moguć sastanak oko transfera Vatrenog u redove turskog prvoligaša, za Dnevnik Nove TV komentirao je Nenad Bjelica.

Bjelica se prvo osvrnuo na transfer Mislava Oršića, koji je Southampton zamijenio Trabzonom:

“Trabzonspor puno očekuje od njega, ali je i pravi klub za vratiti ga tamo gdje mu je u hrvatskom i svjetskom nogometu mjestu. Znao sam da ne želi ostati u Southamptonu. Nekako mi je izgledalo u početku kao nemoguća misija, budući da je Southampton imao velika potraživanja. Malo po malo, u nekim trenucima je to bilo neizvedivo, ali uspjeli smo na kraju. Jako sam sretan da je tu i da ću trenirati tako dobrog igrača”, rekao je o dolasku Orše između ostalog Bjelica.

Nema istine

Nakon toga Nenad je komentirao pisanje turskih medija oko transfera Brune Petkovića i mogućim pregovorima u Sloveniji.

“Ovo sve što pišu turski mediji, a naši prenose, nema ni jedan posto istine. Nije bilo nikakvog kontakta, mislim da je to i Dinamo kroz medije potvrdio. Vidjet ćemo što će nam donijeti ovi dani.

Talks for Bruno #Petkovic are started! @Trabzonspor open it with @gnkdinamo and offered initial fee. There will be more advance in talks in monday when #Trabzonspor coach #Bjelica came in same hotel where #Dinamo stay.#transfer #TransferNews #Sorare #transfermarkt pic.twitter.com/rfsVB4Rsl6

— BalkanScout (@scout_cro) June 30, 2023