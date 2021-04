BJELICA ODRŽAO PRESSICU I BEZ DLAKE NA JEZIKU PORUČIO: ‘Miškoviću sam sve rekao u lice, a tek sada razumijem što je Mamić htio reći!’

Autor: F.F

Trener Osijeka Nenad Bjelica održao je koferenciju za novinare i bez dlake na jeziku pričao o sukobu nakon derbija s Rijekom, ali i o svojim danima u Dinamu.

Bjelica je Riječane optužio da su dio korporacije i da je očekivao poštenu borbu, a nekoliko dana kasnije izašla je video snimka cijele rasprave.

Bjelica je progovorio o cijelom slučaju o kojem se izjasnio i Osijek.

‘Razgovarao sam s Miškovićem’

“Mislio sam da neće biti igrica, rekao sam da vjerujem u to i u sustav. Međutim tako je, kako je, moramo to prihvatiti. Vi novinari imate svoj kodeks, mi na klupi imamo svoj kodeks i mislio sam da će ga se pridržavati. Zna se što se priča, što se ne priča. Ovo neka ide na čast onima koji su to objavili. U ni jednom trenutku nisam demantirao što sam rekao, stojim iza svojih riječi, ali mi je žao zbog psovki. One se dogode u afektu”, počeo je Bjelica pa nastavio:

“Ako je najveći problem u hrvatskom nogometu što Bjelica psuje, onda to svi znaju i meni je lakše. Napravio je Bjelica još nekoliko dobrih stvari u hrvatskom nogometu, može se i o tome pričati. Razgovarao sam s gospodinom Damirom Miškovićem, rekao sam mu sve što me mučilo u posljednjih četiri mjeseca, ali taj razgovor ostaje između nas, između dva čovjeka koji su sjajno surađivali u proščosti, sve dok nismo postali konkurenti. Sve sam mu rekao u lice, a ne preko novina, ružno je što je netko iz njihovih redova mene cinkao. Ako se krene cinkati, zna se tko će izvući deblji kraj”, žustar je bio Bjelica pa se osvrnuo na Dinamo nakon što je istaknuo kako ga je Zdravko Mamić često pitao što mu treba, a da je tek sada shvatio što to znači:

“Borit ćemo se da prvenstvo bude kako treba, da bude regularno. To što se događa kod nas ima samo u Hrvatskoj. Takav monopol jednog kluba ima samo kod nas, a bio sam u toj sezoni. U prvoj sezoni nismo imali nijednog igrača na posudbi, a osvojili smo prvenstvo s 25 bodova prednosti ispred drugog i 30 ispred trećeg pratitelja. Ni jedan posuđeni igrač. U drugoj sezoni imali smo po jednog igrača u četiri kluba, samo u Lokomotivi imali smo dvojicu. Sad je slučaj u kojem neki klubovi imaju po četiri posuđena igrača iz Dinama i vi onda mislite da je prvenstvo regularno. To nikad neće biti regularno i borit ćemo se protiv toga. Moj dugogodišnji, pa rekao bih prijatelj, Mišković misli da je budućnost u posudbama, ali mi se ne slažemo. Suci nisu najveći problem hrvatskog nogometa. Nije normalno da nama sudac iz okolice Zagreba sudi zadnje utakmice, borit ćemo se protiv regionalizacije. Ove zime smo skoro posudili svoje igrače, ali su se ti klubovi na kraju odlučivali za Dinamove igrače koji nisu kročili na nogometne terene. Mi nismo imali šanse”, zaključio je Bjelica.