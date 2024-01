Bjelica na udaru zbog incidenta, na rubu je smjene: ‘Hrvat je nokautiran, jedan je glavni problem’

Autor: Dnevno.hr/K.I.

Nenad Bjelica nedavno je saznao kaznu za isključenje u zaostalom bundesligaškom okršaju 13. kola protiv Bayerna. Njemački nogometni savez (DFB) kaznio je hrvatskog stručnjaka s 25.000 eura i tri utakmice zabrane vođenja svoje momčadi.

Podsjećamo, Bjelica je udario krilnog napadača Bayerna Leroya Sanea u lice nakon koškašanja uz aut liniju. Bjelica isprva nije želio vratiti loptu Saneu brzinom kojom je ovaj to želio nakon čega je došlo do konflikta tijekom kojeg je Bjelica izgubio živce. Njegovo isključenje možete pogledati OVDJE.

Bjelica i Union Berlin su prihvatili ovakvu presudu, pa tako hrvatski stručnjak u sljedeće tri utakmice ne smije voditi svoju momčad. A Bild je nakon vijesti o suspenziji objavio tekst pod naslovom “Skandalozna presuda za skandaloznog trenera” navodeći kako je hrvatskom treneru “izrečena najblaža moguća kazna za nasilnički čin kojim je narušio status svoje uzorne funkcije”.

Bild opet piše o Hrvatu

“Odgurnuo me u mom prostoru i reagirao sam. To je nedopustivo i nisam reagirao kako bi trener trebao reagirati. Jasno mi je zašto sam dobio crveni karton. Bio sam još ljut zbog mogućeg jedanaesterca za nas prije toga”, rekao je Bjelica nakon utakmice. A svoju verziju priče je dao i Sane: “Samo sam želio vratiti brzo loptu i započeti sljedeći napad i tada je postalo malo divlje i primio me za lice.”

Nekoliko dana nakon izrečene kazne Bild opet donosi tekst o Hrvatu koji je u fokusu njemačkih medija nakon incidenta. “Nakon pobjede protiv Darmstadta Bjelica se s tribina spustio u svlačionicu, ali usprkos tome upitno je hoće li se ikad vratiti na klupu. O njegovoj se budućnosti priča i ne može se reći da neće biti smijenjen”, piše Bild, pa dodaje: “Jedno je sigurno, Bjelica je nokautiran i u klubu mu traže zamjenu. Samo je teško naći nekoga tko može uskočiti. Problem je taj što je Bjelica izgubio svlačionicu.”

Pod vodstvom Nenada Bjelice Union Berlin je u sedam utakmica upisao dvije pobjede, dva remija i tri poraza. Nakon 18 odigranih utakmica klub se nalazi na 15. mjestu ljestvice sa 17 bodova,pet više od Kölna koji je u zoni ispadanja.