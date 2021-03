BJELICA LJUT ZBOG NEPRIZNATOG GOLA: ‘VAR je običan cirkus’

Autor: I.K.

Nakon što je Osijek u svojem Gradskom vrtu odigrao 1:1 protiv Gorice u 24. kolu hrvatskog prvenstva, na taj rasplet se pred kamerama TV Arena Sporta osvrnuo Nenad Bjelica.

Trener Osječana bio je ljut zbog nepriznatog gola poslije dosuđenog zaleđa u posljednjim trenucima utakmice, kada je presudio VAR koji je donio pregled snimke. Epilog je bio da gol Ante Ercega nije vrijedio, a Bjelicu je takav rasplet nagnao da se osvrne na tu situaciju.

‘Moje mišljenje o VAR-u se ne mijenja. VAR je jedan običan cirkus. To povlačenje crta ne razumijem, shvatio bih da se gleda zaleđe od metra, ali da se gleda rame i takve sitnice, to je smiješno’, rekao je Bjelica.

‘Nitko ne razumije tu crtu koju su povukli. Igrači su na istom nivou, kako oni to vide iz kuta koji nije u liniji ja to ne znam. Oni su stvarno fenomeni, čestitam im na tome’, dodao je trener Osijeka o pregledu snimke u VAR prostoriji.

‘Otkad je VAR-a, prostor za manipulaciju je još veći. VAR ispravlja samo očite greške sudaca, a ako se radi o jednom centimetru, onda to nije očita greška. Ne govorim to samo zbog nas danas, govorio bih i govorio sam i u drugim situacijama. Takvo zaleđe koje je od jednog milimetra je nonsens, to ubija nogomet’, smatra Bjelica.









Gorica pokazala vrijednost

Osijekov trener opisao je i tijek utakmice.

‘U zadnje vrijeme iz prve šanse protivnika dobivamo gol, danas je to bilo iz prve i jedine šanse. Oni su u prvom poluvremenu stajali dosta organizirano, nije bilo lako probiti blok. U drugom poluvremenu smo s nekim promjenama stvorili tri-četiri šanse, zabili smo gol, a mislim da smo trebali i pobijediti’, rekao je Bjelica.









‘Igrali smo s trećom najboljom ekipom u HNL-u. Derbi je opravdao taj naziv, srele su se dvije kvalitetne ekipe. Gorica je tvrda i čvrsta, pokazala je i da se ne libi igrati nogomet, oni su bez posebnog pritiska’, istaknuo je Osijekov trener.

‘Sve smo riskirali, probali smo s 3-5-2 i s 4-4-2 u rombu kako bismo poremetili red u igri Gorice. Nažalost, nismo uspjeli do kraja okrenuti utakmicu’, dodao je Bjelica.

Slijedi Šibenik

Osijek će sljedeće nedjelje u novoj prvenstvenoj utakmici gostovati u Šibeniku, a iako je riječ o momčadi iz sredine ljestvice, Bjelica ističe da nema protivnika protiv kojeg se može očekivati lak posao.









‘Nema slabije utakmice, sve utakmice su jednako teške. I ti ‘manji’ su puno puta iznenadili. Mi idemo dalje, danas imamo bod više, nadamo se da ćemo u idućoj utakmici biti uspješniji’, zaključio je Bjelica.