BJELICA KOMENTIRAO PRESUDU BRAĆE MAMIĆ: Evo što je rekao Osijekov trener

Autor: M.L.Š

Osijek dočekuje Lokomotivu u nastavku prvenstvo, u petak s početkom u 18 sati.

Osijekov trener na konferencije za medije najavljivao je ogled, ali je ubrzo preusmjeren na zbivanja u Dinamu.

Bjelica je ranije uspješno radio u spomenutom klubu te je odbio prokomentirati potvrdu presude za izvlačenje 116 milijuna kuna iz gradskog kluba te poreznu prevaru od 12.2 milijuna kuna.

Odgovorio je na pitanja hoće li se nastala situacija odraziti na Dinamo, a trener je kratko odgovorio.

”Nemam komentara na to, ne bih komentirao. Ne znam kako će to utjecati na Dinamo. Vi možete slobodno pitati, ali ja ne bih to komentirao.”